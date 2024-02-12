Неголливудские страсти: грехи и секс-скандалы советских актрис, от которых волосы встают дыбом

Фото: Кадр из к/ф «Маленькая Вера», реж. Василий Пичул, 1988 г.

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Вопреки всеобщему заблуждению, в СССР интим все же был. В отечественном кинематографе еще давно царили нешуточные страсти, от которых челюсть падает на пол.

О закулисье советского кинематографа можно было бы слагать легенды. Работа над культовыми проектами обнажила страждущей публике нешуточные перипетии, царящие во время производства того или иного фильма. Страстям, кипящим перед камерами, мог бы позавидовать и сегодняшний Голливуд со всеми его извращениями и сомнительными стандартами.

В каких секс-скандалах невольно оказались замешаны звезды советского кинематографа — в материале 5-tv.ru.

«А если это любовь?»

Фото: Кадр из к/ф «А если это любовь?», реж. Юлий Райзман, 1961 г.

Лента Юрия Райзмана «А если это любовь?», вышедшая на экраны в 1961 году, спровоцировала настоящий скандал и едва не была навсегда внесена в «черные списки». По сюжету фильма, между девятиклассниками Ксенией и Борисом вспыхивают любовные отношения. Ребята сталкиваются с непониманием со стороны взрослых, но пытаются противостоять давлению и спасти свою любовь. Во главу угла режиссер поставил тему подросткового интима, за что подвергся жесткой травле со стороны профессионального сообщества. Возникший на фоне нешуточного ажиотажа скандал привлек внимание ЦК КПСС. Проведенная проверка привела к тому, что эксперты обвинили ленту в «искажении существующей действительности» и «очернении социалистического строя». В какой-то момент Райзмана предупредили, что фильм может не пройти цензуру и в итоге не выйдет на большие экраны, но по итогу проект все же увидел свет, хоть и спровоцировал потом нешуточные споры.

«Маленькая Вера»

Кадр из к/ф «Маленькая Вера», реж. Василий Пичул, 1988 г.

Не меньший переполох спровоцировал фильм «Маленькая Вера», который принадлежит перу Василия Пичула. В годы абсолютной закрытости не было принято демонстрировать обнаженное тело, но актриса Наталья Негода попрала все советские ценности, появившись перед камерой практически в чем мать родила. Сразу после выхода в прокат Негода стала звездой и секс-символом отечественного кинематографа, а ее работу воочию оценили 55 миллионов человек. Нешуточный ажиотаж спровоцировала полутораминутная эротическая сцена, в которой Негода предстает «при полном параде»: на знаменитости совсем не было одежды, а ее прелести не прикрывались даже декорациями.

Не готовые к такой откровенности режиссера Пичула зрители объявили на актеров охоту и обвиняли их в развращении молодежи. Ходили слухи, что даже сам Михаил Горбачев, посмотрев всего пять минут сего «шедевра» возмутился увиденным и покинул зал, не дождавшись конца фильма.

«Человек — амфибия»

Фото: Кадр из к/ф «Человек-амфибия», реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, 1961 г.

Один из эпизодов культовой ленты «Человек-амфибия» каким-то чудом прошел цензуру, чем спровоцировал масштабный скандал. В кадре обаятельная Анастасия Вертинская появляется в купальнике, не способном скрыть нюансов фигуры актрисы. Ткань изделия оказалась настолько тонкой, что из-под нее выдавались все секреты. Изюминкой момента стали торчащие соски, которые под мокрой тканью приобрели лишь более очевидные очертания.

Моралисты возмутились: по их мнению, показывать столь интимные вещи на больших экранах на всю страну было просто недопустимо. Съемочной команде пришлось оправдываться, объясняя конфуз небольшим бюджетом картины, который якобы не позволял покупать костюмы из более плотных и качественных материалов. Однако именно эта роль по итогу и открыла Вертинской путь в большой кинематограф.

«Андрей Рублев»

Фото: Кадр из к/ф « Андрей Рублев», реж. Андрей Тарковский, 1966 г.

Не избежали провокации и создатели фильма «Андрей Рублев». Тарковский, вписавший свое имя в историю советского кинематографа как главный экспериментатор, выходом фильма в свет буквально бросил вызов советским устоям и общепринятым нормам морали. По словам ближайшего окружения актера, Тарковский нарочно оставил в своем фильме большое количество эротических сцен. Взору зрителей открылись и языческая оргия, и насилие, и жестокость. Показывать такое без цензуры было просто кощунством.

«А зори здесь тихие»

Фото: Кадр из к/ф «...А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Культовая советская лента, повествующая о подвиге солдат во времена войны, могла не увидеть свет, потому что не прошла цензуру из-за откровенных сцен. Особому разбору подверглись эпизоды, где девушки парятся в бане или загорают почти без одежды. Кинокитики тут же назвали эти сцены аморальными и не соответствующими патриотическому кино. Спор между съемочной группой и кинокритиками длился два месяца, в итоге интимные кадры вырезали, а сцена в бане была урезана почти в три раза. Итоговая телеверсия и вовсе включала в себя вариант без съемок в парилке.

«Сто дней до приказа»

Фото: Кадр из к/ф «Сто дней до приказа», реж. Хусейн Эркенов, 1990 г.

Эротическими сценами в советском кино пробила себе путь в большой кинематограф и Елена Кондулайнен. Роль в фильме «Сто дней до приказа», с одной стороны, продемонстрировала все грани таланта знаменитости, а с другой спровоцировала нешуточный скандал. Сама актриса в одном из интервью признавалась, что во время съемок даже хотела свести счеты с жизнью, настолько ей не хотелось показывать себя обнаженной.

«Экипаж»

Фото: Кадр из к/ф «Экипаж», реж. Александр Митта, 1979 г.

Съемки культовой советской ленты сопровождала череда скандалов. Началось с того, что исполнитель главной роли Леонид Филатов сперва отказался сниматься обнаженным. Пока общественность определялась, кого поддержать в этой ситуации: съмочную группу или несчастного артиста, его напарница Александра Яковлева превзошла все мыслимые пределы. Прямо в кадре актриса сняла с себя нижнее белье, продемонстрировав всю степень своей раскрепощенности. В шоке были все: никто не ожидал, что утонченная актриса способна на столь радикальные действия.

В итоге руководство «Мосфильма» вызвало на ковер режиссера Александра Митту. Деятелю искусств вынесли предупреждение о недопустимости подобных провокаций, а затем потребовали удалить все порочащие страну кадры.

«Земля»

Фото: Кадр из к/ф «Земля», реж. Александр Довженко, 1930 г.

Самым смелым интимным экспериментом в кадре отличилась съемочная группа фильма «Земля» во главе с режиссером Александром Довженко. Режиссер отважился раздеть в кадре героиню актрисы Елены Максимовой: после смерти мужа обнаженная женщина в отчаянии мечется по дому. Кадры женского неистовства оказались настолько эффектными и впечатляющими, что и на сегодняшний день они выглядят очень даже смело, хотя с момента съемки прошло без преувеличения 94 года. Через два дня после выхода драмы в прокат высшая власть запретила транслировать драму за «неправильную трактовку коллективизации».

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