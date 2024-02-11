Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Прежде этот пост занимал нынешний главком армии Александр Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Пост занял генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщается на сайте офиса главы киевского режима.

«Назначить генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указ датируется 11 февраля 2024 года.

До этого Валерия Залужного сняли с поста главнокомандующего ВСУ. На его место назначен командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Военный эксперт Константин Сивков рассказал, что известно о новом главкоме ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после назначения Сырского потери Украины будут расти.