Запутался в женщинах? Шаляпин искупался в объятиях дамы, но забыл ее имя

Прохор Шаляпин поделился фото с Мариной Федункив, перепутав ее с МакSим

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Знаменитый певец Прохор Шаляпин опубликовал в своей социальной сети фото, которое по-настоящему возмутило подписчиков популярного исполнителя. В личном блоге он поделился кадром с российской комедийной актрисой Мариной Федункив, однако «не признал» ее.

Дело в том, что сам пост музыкант посвятил не известной артистке, а певице МакSим, тоже, кстати говоря, Марине.

«С замечательной, талантливой певицей Максим на съемке», — гласит подпись к фотографии.

В качестве хэштега — ключевой метки — Шаляпин даже использовал строчку из самой знаменитой песни исполнительницы «Знаешь ли ты».

Прохор Шаляпин «перепутал» двух знаменитостей. Фото: Instagram* / shalyapin_official

Странный поступок певца действительно удивил его поклонников — вряд ли Прохор мог перепутать знаменитостей случайно. Некоторые подписчики предположили, что так актриса и музыкант могли пошутить над своей аудиторией. Однако особого смеха у общественности это не вызвало.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, что Прохор Шаляпин раскрыл секрет своей стройности.

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