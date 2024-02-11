Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Сколько людей должно погибнуть, чтобы Запад понял, что эти территории принадлежат нашей стране?

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением пользователя Wall Street Silver соцсети X о том, что Крым и республики Донбасса останутся в составе России после завершения конфликта на Украине.

Пользователь Wall Street Silver опубликовал пост, в котором сказал, что поддержка Украины, предоставляемая странами Запада, не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, а только затянет конфликт. По его словам, президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц должны признать поражение.

«Правда. Вопрос только в том, сколько детей умрет, прежде чем это будет признано», — написал Маск.

Расширение России в 2014 году и в ходе СВО на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Следует напомнить, что Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск призвал власти США остановить конфликт на Украине, назвав его мясорубкой.