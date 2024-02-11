Два черных ящика найдены в вертолете Ми-8, рухнувшем в Онежское озеро

Фото: 5-tv.ru

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Установлено два аварийных бортовых самописца.

Обнаружены два черных ящика, установленные на самолете Ми-8, который рухнул в Онежское озеро в начале февраля. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как отмечает портал 78.ru, установлено два аварийных бортовых самописца. Первый является речевым, он записывает переговоры в кабине между членами экипажа и диалоги членов экипажа с внешними собеседниками. Второй черный ящик — система автоматической регистрации параметров полета, фиксирующая все параметры, вплоть до скорости вертолета и высоты полета. Там же отпечатываются показатели системы, включая отказы двигателей и давление масла.

Оба бортовых самописцы уже изъяты. Их направили на расшифровку специалистам.

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС сообщали, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Позднее выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро. Полынья была обнаружена в 11 километрах от берега.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаружены тела всех членов экипажа рухнувшего в Карелии Ми-8.