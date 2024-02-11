Странные танцы вернулись: Бритни Спирс выдает себя за дьяволицу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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На этот раз певица посвятила ролик популярному иностранному празднику Хэллоуин. Не поздно ли?

Известная поп-певица Бритни Спирс вновь ошарашила поклонников новым видео танца в своем личном блоге. Знаменитость опубликовала зажигательные кадры, на которых она красуется перед камерой в костюме дьяволицы.

Видеоролик звезда посвятила современному зарубежному празднику Хэллоуин. Отмечать его принято, одеваясь в различные наряды. Как поделилась сама Бритни, в прошлом году она пропустила популярную традицию, а потому решила «вернуть Хэллоуин обратно».

Для костюма Спирс выбрала яркое латексное боди красного цвета. В качестве головного убора блондинка предпочла маленькие рожки демона, а образ дополнила игрушечным трезубцем.

Странные танцы исполнительницы давно вызывают у ее поклонников множество вопросов — смущают зажатые и скованные телодвижения певицы. Эксперты даже высказывали предположение, что мировая звезда может страдать от акатизии. Люди, страдающие от этого заболевания, зачастую не могут «усидеть на месте», а вызывается оно употреблением антипсихотических лекарств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психиатр вынес печальный вердикт Спирс и Лопес с Аффлеком.

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