«Надо радоваться»: Биковичу дали важный совет после ухода из «Белого лотоса»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Ситуация с сербским актером обсуждалась на презентации нового сезона Wink.

Сербскому актеру Милошу Биковичу следует радоваться участию в отечественных проектах. Такой совет дала его коллега по цеху Анна Снаткина в беседе с 5-tv.ru на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink.

«Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов», — сказала она.

При этом Снаткина смотрела сериал «Белый лотос» и отозвалась о нем положительно. Однако относительно ситуации Биковича актриса отметила, что не знает, почему его не утвердили на роль.

Сериал «Белый лотос» рассказывает историю постояльцев дорогого отеля на райском курорте. Там происходит убийство, после чего герои начинают собственное расследование в комедийном формате. Милог Бикович должен был появиться в третьем сезоне в роли русского персонажа. Однако из-за любви к РФ и поддержки СВО актера лишили возможности появиться в проекте.

Самому Биковичу хотелось поучаствовать в съемках, но, как он сам признался, менять принципы ради роли не готов. Он уверен, что против него ведут «целенаправленную информационную кампанию».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заменит Милоша Биковича в «Белом лотосе».