Фото: © РИА Новости / Александр Гладштейн

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У нее была всего одна возможность построить большую карьеру, но этого не случилось.

У советской актрисы Ольги Бган было все: красота, молодость, индивидуальность, актерский талант, манкость, притягательность. Но увы, не все режиссеры ее смогли оценить по достоинству. Возможно, это и стало причиной того, что в какой-то момент она ступила на роковую дорогу, с которой сойти уже не смогла.

Юный талант и «странное» имя

Ольга Бган родилась 25 ноября 1936 года в Кишиневе, который тогда входил в состав Румынии. Ее отец был партийным чиновником, заядлым приверженцем коммунизма. Павел Филиппович Бган на лету придумывал своим детям идеологические имена, пытаясь подчеркнуть то, что они с рождения поддерживают социалистический строй. Так старшая дочь с легкой руки папы получила имя Эра, средний сын был назван Декретом, ну а уж на имени младшей дочки, глава семейства покреативил, предложив назвать ее Конституцией. В свидетельстве о рождении будущая актриса так и была записана.

Однако соседские ребята постоянно слагали со словом Конституция нехорошие кричалки, издевались, поэтому Олимпиада Васильевна, мама девочки, поставила мужу жесткое условие: либо они меняют имя дочери, либо она подает на развод. Любимая женщина и семья для Павла Филипповича были все-таки дороже, чем коммунистические идеалы, и он согласился.

Вскоре семья вынуждена была перебраться в Москву, что для Оли было большим плюсом. В столице она пошла в школу, стала посещать драматический театральный кружок, именно это позволило ей в будущем заниматься сценической деятельностью и сниматься в кино. Она была очень артистичной и самобытной, но при этом не общительной, достаточно замкнутой.

Как свидетельствуют документальные источники, что в 1941 году Павел Бган ушел на войну добровольцем, из призывного пункта Октябрьского района Московской области, воевал в должности наводчика в 158 стрелковой дивизии. Погиб 23 июля 1942 года под Ржевом, похоронен в братской могиле. Олимпиада Васильевна осталась одна с тремя детьми на руках, а Оле, к этому моменту, было только пять лет.

Начало карьеры: кража голоса

В 1955 году 19-летнюю девушку пригласили сниматься в крошечной роли в фильме «За витриной универмага». Героиня Ольги — молодая девушка, которая со своим спутником Юрием пришла в магазин одежды и помогала выбирать ему костюм. Ее даже не указали в титрах, не посчитали нужным, но Ольгу заметили многие режиссеры, и стали звать на пробы.

Уже через год молодую актрису пригласили сняться в фильме «Человек родился», хотя изначально у режиссера картины Василия Ордынского было иное мнение. Он хотел видеть в этой роли Людмилу Гурченко, которая была его женой. Но не все зависело от режиссера. Актеров на главные роли утверждал худсовет, который принял решение, что Гурченко для этого образа хамовата и нужна актриса помягче.

Сама Гурченко была крайне недовольная решением худсовета. Отношения с мужем и без того были непростые, а тут она еще потеряла выигрышную роль. Когда уже изменить было практически ничего нельзя, Людмила попросила хотя бы озвучить главную героиню. В итоге Ордынский дал ей озвучить Надю, а Ольга Бган, узнала об этом, когда картина уже была готова. Ольгу такое решение очень обидело, ведь проникновенный голос был ее визитной карточкой.

Кинолента поднимала несвойственную для тогдашнего отечественного кино тему матери-одиночки. Ольге прекрасно удалась роль провинциалки Нади Смирновой, которая приехала в Москву, не смогла поступить в институт, но на экзаменах познакомилась с красивым парнем Виталием, от которого впоследствии родила ребенка. Но будущий папаша заводит роман с другой женщиной. После этого единственным родным человеком, от которого Надя получила поддержку становится молодой студент Глеб, встретившийся ей случайно на улице.

На премьеру картины Ольга Бган не пришла, так как затаила обиду на Ордынского, из-за того, что она говорила в фильме не своим голосом. Но тем не менее премьера прошла с невероятным успехом. Уже на следующее утро актриса проснулась знаменитой.

Любовь, но не судьба. Новый виток

В 20-летнем возрасте Ольга Бган впервые познала радость замужества. Ее избранником стал актер Юрий Гребенщиков. Супруги постоянно были вместе, но их счастье было недолгим. Инициатором развода был Юрий. Он признался ей, что любит другую женщину и предложил расстаться. Как он сам говорил, они оба были глупы и неопытны. Хотя долгие годы после этого Гребенщиков жалел о своем поступке. Он хотел вернуться к Ольге, но она не смогла простить ему измену. Тем не менее Ольга и Юрий сохранили хорошие отношения.

Уже через год, в 1957 году, Ольге предложили главную роль в драме «Рожденная бурей», по роману Николая Островского. В это же время она, по приглашению Михаила Яншина, устраивается в Московский драматический театр им К. С. Станиславского. Ольга Бган выходила на одну сцену с Евгением Весником, Владимиром Кореневым, Майей Менглет, Евгением Леоновым, Евгением Урбанским.

Это были самые звездные и самые плодотворные несколько лет в карьере Ольги. Она попробовала себя в короткометражной 20-минутной ленте «Король Бубен», сыграв там роль Кати. Вместе с Бган в этой картине снялись Михаил Яншин и Всеволод Ларионов.

Некоторые исследователи творчества Ольги Бган считают, что к ее многолетнему забвению в кино приложил руку Иван Пырьев. Будучи руководителем «Мосфильма» он критиковал очень многих режиссеров, хотел очень многое поменять в процессе съемки и производстве фильмов. У него было свое мнение по любому поводу. У Пырьева сложились очень непростые отношения с Василием Ордынским. А тот факт, что роль Нади Смирновой озвучила Людмила Гурченко, Пырьев решил обернуть в свою пользу.

Однажды он пригласил Ольгу Бган к себе, и выслушав все ее недовольства и обиды на Василия Ордынского, стал хвалить ее роль, попутно наобещав золотых гор. Руководитель сказал, что снимет фильм, в котором без проб даст ей главную роль, и в ней она сможет показать все свои таланты. Взамен директор потребовал совсем немного и сразу полез заниматься любовью. Бган тут же влепила ему пощечину и спаслась бегством через окно. После этого Пырьев отдал распоряжение, чтобы Ольга никогда даже не переступала порог «Мосфильма».

Так это или нет, но дальше у актрисы был перерыв в четыре года, все это время она работала в театре. В кино Ольга появилась только в 1962 году в фильме «Где-то есть сын», в крохотной роли девушки на почте. Это стало последней ее киноработой.

А дальше — что?

В театре Ольга долгое время играла «Маленького принца» в спектакле по бессмертному произведению Антуана Сент-Экзюпери. Этот спектакль тогда стал сенсацией для всей театральной Москвы. Режиссер Екатерина Еланская доверяла эту роль только Ольге. Благодаря Бган спектакль пользовался небывалым успехом, многие шли на него, чтобы увидеть свою любимицу. В 1974 году «Маленький принц» была показан по телевидению». Предлагаю посмотреть маленький отрывок из него.

Со временем Ольге стало трудней играть эту роль. Ей почти уже 30-летней девушке, нужно было изображать маленького мальчика. Она каждый раз обтягивалась корсетами, но выходила на сцену и играла. Играла великолепно, отдавалась этой роли по максимуму, до последней капли пота. Однако после спектакля была выжатой как лимон. И с усталостью и болью боролась с помощью алкоголя. Чтобы снять стресс требовалось несколько рюмок водки. Ольга не заметила, как это вошло у нее в привычку, после чего переросло в неизлечимую болезнь.

Во второй половине 60-х годов Ольга познакомилась с Алексеем Симоновым, сыном писателя Константина Симонова, однако сама история любви началась задолго до их знакомства. Алексей рассказывал, что засматривался фильмом «Человек родился» и был влюблен в главную героиню Надю Смирнову. Причем, когда увидел фильм в первый раз, даже не удосужился посмотреть, кто играет главную роль. Надя надолго запала ему в сердце, и он мечтал когда-нибудь познакомиться с такой девушкой.

С этой любовью он жил десять лет, пока однажды не услышал звонок в дверь. На пороге стояла девушка, как две капли воды похожая на Надю. На несколько секунд он просто потерял дар речи. Девушка сказала ему, что ищет свою подругу, и ей подсказали этот адрес, но она видимо, ошиблась квартирой. Алексей попросил своего лучшего друга, у которого были связи на «Мосфильме» узнать об Ольге, где она сейчас и чем занимается. Таким образом ему и стало известно о спектакле «Маленький принц». Однажды он пришел в театр Станиславского полюбоваться игрой Ольги. А настоящее знакомство, произошло на тридцатилетии актрисы. Симонов пришел поздравить актрису и преподнес ей огромный букет цветов.

Вскоре он сделал ей предложение руки и сердца. Ольга, будучи красивой женщиной, не была обделена поклонниками, с мужчинами была очень избирательна и искать замену своему первому супругу не торопилась. Но Алексей просто покорил ее. Он очень красиво ухаживал, готов был к тому, что ролей Ольге долгое время не предлагают, былой популярности у нее уже нет. Девушка ответила согласием. В этом браке в 1968 году родился единственный сын Ольги, Евгений.

К сожалению, родители не могли уделять мальчику достаточно внимания, и он постоянно гостил у бабушки. Ольга, сама говорила, что ей суждено стать приходящей мамой, такова ее судьба. Но в это время она уже выпивала, и не хотела, чтобы мальчик видел ее в таком состоянии. Ольга навещала его каждую неделю и часто гуляла с ним.

Однако союзу Ольги и Алексея было отпущено всего пять лет. Актриса сильно пристрастилась к спиртному и часто вела себя неадекватно, кроме того, у нее были и расстройства психики, она не отдавала отчет своим действиям. Ольга сама предложила мужу развестись, потому что понимала, что их брак обречен. Алексей, даже несмотря на все сложности, искренне любил свою жену. Ольга к нему тоже относилась очень трепетно, но жить семейной жизнью больше не могла.

Последние годы

Актриса очень переживала, что оказалась за бортом кинематографа. Несмотря на свой безусловный талант и обаяние, она в последние годы была не реализована. Работа в театре удовольствия не приносила. В 1976 году она уволилась из театра, что стало ее большой ошибкой.

Конечно, Екатерина Еланская, которая очень ценила Ольгу, тут же предложила ей работать в Литературно-драматическом театре, но ситуацию это не изменило никак. Последние два года жизни Ольга Бган уже сильно пила, неминуемо приближая свой конец. В 1977 году актриса вновь вышла замуж за человека, который незадолго до этого освободился из тюрьмы. Как сказал о нем Алексей Симонов: «Монтер, ни кола ни двора». Именно он был последним, кто видел Ольгу Бган живой.

31 декабря 1977 года в новогоднюю ночь актриса сидела одна в своей квартире. За окном небо озарялось красочными, праздничными фейерверками, люди радовались, смеялись, и готовились к новой, лучшей жизни. А молодая и некогда красивая женщина, заглушала душевную боль алкоголем. Утром 1 января она так и не проснулась — не выдержало сердце.

Как будто почувствовав неладное, к ней в гости заглянул ее бывший муж Юрий Гребенщиков, чтобы поздравить с Новым годом. Но в живых некогда любимую женщину уже не застал.

Возможно, проблема Ольги была в том, что у нее не было силы воли. Под ударами судьбы она не гнулась, а ломалась. Актриса не была достаточно пробивной, чтобы достойно противостоять обстоятельствам. В какой-то момент она запуталась и не знала как жить дальше, а рядом не нашлось человека, который протянул бы ей руку помощи.