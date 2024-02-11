«Воплощение иронии»: в США разнесли Клинтон, назвавшую Карлсона полезным идиотом

Фото: www.globallookpress.com / Michael Brochstein

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Журналист смог сделать то, что оказалось не под силу американским политикам.

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина, добился больших успехов в дипломатии, нежели экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом заявил бывший разведчик амеркианских ВС Скотт Риттер. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он прокомментировал на слова Клинтон, которая назвала Карлсона «полезным идиотом».

«Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это воплощение иронии. Разница лишь в том, что в Хиллари нет ничего полезного», — подчеркнул Риттер.

По его словам, Карлсон справился с тем, что не могла сделать ни Клинтон, ни действующий госсекретарь США Энтони Блинкен — проявить навыки дипломатии и выстроить с Путиным беседу, основывающуюся на взаимоуважении и готовности выслушать позицию интервьюируемого.

Риттер обратил внимание, что выслушать не означает согласие с говорящей стороной. Логика такая: теперь люди знают и понимают, что можно выносить обоснованные суждения.

«Такер Карлсон сделал эту работу лучше, чем когда-либо делала Хиллари Клинтон», — заявил экс-разведчик.

Двухчасовое интервью Владимира Путина вызвало широкий ажиотаж по всему миру. В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции дали неожиданную оценку интервью Карлсона с Путиным.