Милей готов встретиться лицом к лицу с Папой Римским, которого назвал «человеком дьявола»

Фото: www.globallookpress.com / ALESSIA GIULIANI

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Аргентинский президент жестко критиковал понтифика прежде. А в ближайшие дни у них запланирована аудиенция.

В Риме пройдет встреча президента Аргентины Хавьера Милея и Папы Римского Франциска, которого аргентинский лидер ранее жестко критиковал. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что еще до своего избрания Милей совсем нелестно отзывался о понтифике, называя его «слабоумным», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм», «идиотом, защищающим социальную справедливость» и «человеком дьявола на земле». После этого осенью 2023 года священники в Буэнос-Айресе провели мессу в поддержку Папы Римского Франциска. После своего избрания Милей изменил свою риторику.

При этом сам понтифик заявлял, что не придавал значения оскорблениям. По его мнению, гораздо важнее те слова, которые говорят политики во время исполнения обязанностей. Папа Римский даже позвонил Милею, чтобы поздравить его с победой в президентской гонке.

Хавьер Милей. Фото: www.globallookpress.com / Cristobal Basaure Araya

Сегодня, 11 февраля, в Риме пройдет церемония канонизации блаженной Марии Антонии де Пас-и-Фигероа. Как сообщала служба печати Святого престола, в мероприятии примет участие Милей. Аудиенция аргентинского президента и Папы Римского Франциска состоится 12 февраля.

Следует отметить, что Хавьер Милей вместе с сестрой и одновременно главой секретариата Кариной прилетел в Италию в воскресенье. В Риме он должен был должен был остановиться у резиденции посольства Аргентины. Однако в результате Милеи сменили это здание на роскошный отель Intercontinental Ambasciatori. Как пишет La Nación, причиной стало то, что президенту не понравились комнаты резиденции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, продаст ли Милей Аргентину американцам. Первые месяцы после прихода нового президента этой страны к власти уже позволяют сделать выводы о тенденциях в его политике и личности, в целом. Милей уже собирается провести в Аргентине долларизацию и приватизацию.