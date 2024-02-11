СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте

Фото, видео: 5-tv.ru; Telegram / Официальный канал СУ СК России по Республике Калмыкия / susk08; 5-tv.ru

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Там в настоящее время работают следователи-криминалисты.

СК по Республике Калмыкия опубликовал видео с места подрыва неустановленного взрывного устройства в офисном помещении в Элисте.

Кадры появились в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте инцидента в настоящее время работают следователи-криминалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено после взрыва в Элисте. По версии следствия, взрывное устройство привел в действие мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере.

В здании, где произошел взрыв, находится образовательный центр. Работник учреждения и его родственник с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.