Речь сенатора Ли против помощи Украине продлилась почти четыре часа

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool Via Cnp

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По мнению политика, США спускают на Незалежную миллиарды, в то время как американские границы «истекают кровью».

Четыре дополнительных минуты — и речь американского сенатора Майка Ли о финансировании Украины продлилась бы ровно четыре часа. Представитель республиканской партии от штата Юта без перерыва выступал против новых вложений в адрес Незалежной.

Трансляцию вел телеканал C-SPAN. По мнению Ли, дальнейшее сотрудничество стран в разы повысит риск начала конфликта между ядерными державами.

«Мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как границы Америки истекают кровью… Наша работа, прежде всего, заключается в том, чтобы защищать эту страну», ― заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что жители Штатов разочарованы в идее военной помощи ВСУ, чья популярность стремительно падает. Сенатор указал на коррупцию, процветающую в Киеве, и отсутствие стратегии урегулирования конфликта.

Как отметил республиканец, представители Евросоюза оказывают давление на США и требуют возобновления финансирования. Недавно стало известно, что украинская сторона, осознающая происходящее, начала готовить план по поиску денег на случай, если Вашингтон остановит вливания.

Киев надеется сохранить расположение МВФ. Проект плана будет представлен во время визита представителей организации — это произойдет на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины.