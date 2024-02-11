«Я хотел бы»: больной раком Карл III внезапно обратился к нации

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Thomas Gadd

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Монарху диагностировали онкологическое заболевание, он проходит первые курсы лечения.

Король Великобритании Карл III обратился к соотечественникам со словами благодарности за поддержку. У монарха недавно обнаружили злокачественную опухоль — рак простаты.

После первого курса лечения он решил сказать «спасибо» своим подданным за многочисленные письма и добрые пожелания, пишет The Standard. В заявлении отмечается, что он был воодушевлен добротой британцев после того, как раскрыл свой диагноз.

«Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за множество сообщений поддержки и добрых пожеланий, которые я получил в последние дни… Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые мысли становятся величайшим утешением и ободрением», — сказано в послании.

По мнению короля, приятно и то, что рассказ о его диагнозе помог в очередной раз обратить внимание общественности на проблему онкологии и пролить свет на работу организаций, которые помогают больным раком и их семьям. Как сказал Карл III, он испытывает восхищение от неустанной заботы и преданности людей, работающих с онкобольными.

И это чувство только возросло, когда недуг нашли у самого монарха, признается он. Сейчас король находится в Сандрингеме, графство Норфолк, после первого курса лечения.

На днях королева Камилла также поблагодарила людей за их доброту во время публичных мероприятий. Кроме того, принц Уильям, временно взявший на себя часть королевских обязанностей после известий о болезни отца, на одном из благотворительных ужинов рассказал о здоровье родных.

Он прервал свой отпуск по уходу за супругой Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости, чтобы подменить короля. Уильям назвал последние недели в жизни семьи «медицинскими» и поблагодарил за поддержку.

Ранее 5-tv.ru выяснял, насколько опасен обнаруженный у короля Карла III рак.