«Меня всегда бросают»: с кем Настастья Самбурская проведет 14 февраля

Актриса Самбурская каждый год остается одна в День всех влюбленных

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Знаменитость даже завела традицию выкладывать в соцсетях неприличный жест в «романтичную» дату.

Актриса Настасья Самбурская пожаловалась, что каждый год 14 февраля ей не с кем отмечать День святого Валентина. Звезда рассказала на одном из YouTube-шоу, что из этого даже родилась традиция.

Она заключается в публикации фото с грустным лицом и неприличным жестом, как бы посылающим всех влюбленных куда подальше, в социальных сетях. Как рассказала Самбурская, ее одиночество в праздничный день продолжается уже много лет.

Дело не в том, что все эти годы она вообще ни с кем не встречалась. Актриса и замужем была, и в серьезных отношениях состояла, но 14 февраля все кавалеры испарялись: череда неприятных совпадений, очевидно, очень ее огорчает.

«Причем у меня обычно есть парень до 14-го и после, а во время никогда нет… Меня всегда бросают раньше», — поделилась артистка.

Самбурская предполагает, что ей просто не везет — парни попадаются жадные. Они не хотят тратиться на подарок к главному празднику влюбленных и сматывают удочки заранее.

А дама, между прочим, хочет дорогую сумку одного из французских брендов - и до сих пор еще не нашлось ухажера, который бы эту женскую прихоть исполнил. Денис Дорохов в ходе шоу вручил гостье валентинку с изображением мужского достоинства. Актриса посмеялась, но подчеркнула, что ее бойфренд 14 февраля «пипиркой бы не отделался».

Несколько лет назад Самбурскую связывали романтические отношения с певцом IVAN (Александр Иванов — Прим. ред.). Пару подозревали в связи ради пиара, однако исполнитель это отрицал.

Вместе они были полгода, после чего тихо разошлись. И никто бы об этом не узнал без помощи хакеров, взломавших аккаунт Иванова в соцсетях.

Вскоре после романа с IVAN Самбурская встретила коллегу по цеху Кирилла Дыцевича и стала его женой. Но брак оказался очень коротким - артистка позже открыто заявила, что тот поднимал на нее руку.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы психолога всем, кто проводит День Святого Валентина в одиночестве — как не грустить и настраиваться позитивно.