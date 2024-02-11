Передел власти: Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Сырского

Фото: Reuters / KHARKIV REGION

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Что известно об очередных кадровых перестановках?

Заместителями нового главкома ВСУ Александра Сырского стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский — его направление — это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами — и полковник Андрей Лебеденко — его направление — это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем», — написал он в Telegram-канале.

Зеленский также согласовал кандидатуры на посты заместителей начальника генштаба ВСУ. На направление оперативной работы, работы штабов, планирования и управления был назначен бригадный генерал Владимир Горбатюк.

Ответственным за логистику в ВСУ стал бригадный генерал Алексей Шевченко. Работу над подготовкой и тренировками боевиков возьмет на себя Михаил Драпатый.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, изменит ли Сырский ситуацию в зоне СВО.