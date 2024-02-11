Спасите, кто может: как в России будут защищать жертв домашнего насилия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

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В страшной ситуации может оказаться и взрослый, и ребенок независимо от пола. Какие новые методы предлагают внедрять для охраны жизни и здоровья?

Домашним агрессорам могут запретить приближаться к своим жертвам. Причем для этого не надо вводить «охранный ордер» на западный манер, что обсуждали несколько лет назад.

Новое постановление Конституционного суда разъясняет, что оградить место жительства потенциальной жертвы и, например, место работы можно и в рамках действующего законодательства. КС увидел такие возможности в Уголовном кодексе. Но суды их не применяли, так как проще сказать «нет» и действовать по привычном шаблону. Хотя технические средства позволяют все проконтролировать, когда осужденному например, запрещают определенные виды деятельности, например ходить по клубам и другим увесилительным местам. Было бы желание исправительной системы.

Причем вопрос может оказаться гораздо шире, круга «семейных разборок». Этот же механизм, теоретически, если он заработает, может быть использован в отношении осужденных по особо тяжким статьям, как нападения на детей, которые выходят на свободу и живут бок о бок со своими жертвами или их семьями.

Корреспондент «Известий» Игорь Капориков убедился, что от такого «соседства» страдают тысячи людей и пока «безопасный круг» от таких рецидивистов не придумано.