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В стране готовится новая стратегия научно-технологического развития.

Экономия на производстве принимает, порой, гротескные формы. Так, когда британцы отправились в Красное море гонять хуситов, оказалось, что особо и нечем.

На новейших эсминцах вооружений типа американских «Томагавков» или наших «Калибров» нет в принципе — сэкономили. Сначала на кораблях: хотели построить 12 эсминцев «тип 45», в итоге наскребли финансов на шесть.

Потом — на ракетах к ним: планировали разработать свою систему, затем решили закупить у американцев. Но и это оказалось дорого — пустоту заполнили, как смогли.

«Фитнес-клубы вместо ракетных установок» — заголовки британских СМИ рисуют весьма неприглядную картину для флота его Величества. Все шесть самых современных эсминцев «типа 45» общей стоимостью шесть миллиардов фунтов стерлингов превратились в большую тренажерку.

Может, и к лучшему, ведь в королевском флоте недобор. Из-за этого пришлось досрочно списать два фрегата в утиль, чтобы их команды перекинуть на новые корабли.

А так — новый ход для рекламной кампании для набора моряков: приходи, у нас есть фитнес-зал. А хочешь, мы поставим солярий, хочешь, бар — ты только приходи.

Мы и юнион-джек поменяем на что-нибудь более ЛГБТ*-френдли. Да, получится не боевой корабль, а крепкая яхта.

Но зато очень по-современному. Нельзя представить адмирала Нельсона или Френсиса Дрейка на палубе такого корабля.

Поэтому, когда мы говорим про суверенитет государства, дело не только о боевых возможностях тех же кораблей, но и о том, что ниже ватерлинии. Это и наличие ресурсов, и возможность их грамотно применить.

Тем более сейчас, когда мир стоит на пороге новой промышленной революции на базе искусственного интеллекта. Россия готовит новую стратегию научно-технологического развития страны.

По важности она приравнена к стратегии национальной безопасности. Какие направления в приоритете, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

«Сколтех» — это тонны научной аппаратуры и десятки лабораторий. В одной создают искусственный интеллект, в другой — микрочипы, в третьей — платы.

И вот результат этой работы: медицинские изделия, изделия для нефтехимии или даже вот — деталь будущего спутника. А здесь инженеры собирают спектрометры — все от программного обеспечения до металлоконструкций разработано нашими учеными.

«Это от поиска какой-то онкологии, это все исследования, которые связаны с биологией, нефтегазовой промышленностью… (Насколько они выгоднее? — Прим. ред.) Его цена она больше, чем на порядок отличается в выгодную сторону», — сказал Владимир Каляев, руководитель ЦКП «Фаблаб и Мастерская» Сколтеха.

Еще недавно вся электроника у нас была экспортной. Теперь, пожалуйста — в казанском Иннополисе собирают отечественные платы.

«Жизнь развивается по спирали. Сейчас у нас время возможностей вот эту спираль перерезать по диагонали. И оказаться в точке высшего развития за самое короткое время», — отметил Евгений Степанов, генеральный директор IT-компании.

И вот пример этой разрезанной спирали — оставшаяся на обочине прогресса в 1990-х, теперь российская наука создает проекты мирового значения. В подмосковной Дубне завершают строительство адронного коллайдера «Ника» — в нем на гигантской скорости ученые будут сталкивать электроны, имитировать большой взрыв, приближаясь к разгадке зарождения вселенной.

«Вакуум. Холодные условия практически как в открытом космосе для сверхпроводимости. И по двум трубкам пучки будут бегать. Это непосредственно коллайдер — итоговая точка частиц», — объяснил Сергей Мерц, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.

В Большом Зале Кремлевского дворца разговоры о самом важном. В день науки — 300-летия создания РАН — президент встречается с ведущими учеными страны.

«В этих технологических сферах, где у нас весомые уникальные компетенции, наши зарубежные „партнеры“, как мы всегда говорили, даже и не пытаются вводить против нас какие бы то ни было санкции и ограничения, понимают, здесь они понимают, что это бесполезно и бессмысленно», — подчеркнул Владимир Путин.

В ближайшие три года расходы на науку превысят полтора триллиона рублей. Это создание НИИ, новых производств, гранты на исследования, а сотрудникам РАН повысят зарплату.

«Академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч. Член-корреспондент — 100 тысяч», — пообещал глава государства.

На сцене самые перспективные — Путин вручает премии президента в области науки. А она стремительно молодеет.

Сусанна Гордлеева из Нижнего Новгорода изучает астроциты, которые снабжают энергией нейроны. На основе ее данных уже разрабатывают микрочипы, что имитируют функции головного мозга — рывок в развитии искусственного интеллекта.

«Если получится реализовать с этими же принципами практическое устройство, это будет совсем другой эффект по энергии, и по количеству, по объему информации, которую можно будет обрабатывать», — делится Сусанна Гордлеева, профессор Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского.

Энтомолог Сергей Павлушин из Новосибирска прогнозирует вспышки массового размножения насекомых-вредителей и помогает их избежать. Геохимик Ольга Якубович из Петербурга, изучая изотопы, открыла новый метод геологоразведки — наши компании уже используют его в поиске новых месторождений драгоценных металлов.

«Мне всегда нравились изотопные вещи. Когда я росла, была некая романтика вокруг атомного проекта. И, соответственно, я соединила два вот этих увлечения», — поделилась Ольга Якубович, доцент кафедры геохимии СПбГУ.

Понять ученых зачастую непросто, но технические новинки, что нас окружают, развитие физики и медицины показывают, как много зависит от их труда.

«Нам необходимо обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами материалами и средствами производства, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках», — сказал Путин.

Встреча президента с министрами и руководителями НИИ. Обсуждают программу развития науки до 2030 года.

Производство отечественной аппаратуры, льготы для ученых, восполнение кадрового состава. Здесь важно выстроить систему: школа-вуз-производство, когда профориентация начинается еще в старших классах, а в институте студенты напрямую общаются с будущими работодателями.

«Страна большая. И все на платформе „Сириус“ не сделаешь. Нужно, чтобы государство занималось этим на уровне министерств и ведомств. И регионы — обязательно нужно подключить регионы», — подчеркнул президент.

«Я боюсь предоставлять слово Михаилу Валентиновичу (Ковальчуку — Прим. ред.), потому что чего бы он ни говорил, в конце концов он окажется прав», — добавил глава государства.

Президент Курчатовского Института Михаил Ковальчук предлагает усилить в школах и колледжах физико-математическое направление, без которого ученому никуда.

«Физика и математика — это не предмет, это методология. И любая область знаний из зоологической, простите за вульгаризм, превращается в науку только тогда, когда в нее приходят физические методы исследований и математический аппарат описания», — отметил он.

Развитие науки приближает будущее — и оно уже врывается в нашу жизнь вместе с новыми изобретениями. Одно из них скоро представят в московском центре физико-химической медицины.

Обыкновенные чудеса каждый день происходят вот в таких лабораториях. Здесь, например, изучают кишечные бактерии, что должны помочь в лечении онкологических заболеваний.

После химеотерапии часто иммунитет падает до нуля. Его предлагают не восстанавливать дорогостоящими лекарствами, а пересаживать — от донора к реципиенту, а носители этого иммунитета — кишечные бактерии.

«Добавляя эту бактерию к пациенту, которому показана иммунотерапия, мы можем попытаться изменить структуру его микробиоты таким образом, чтобы он лучше реагировал на лечение», — объяснил Евгений Олехнович, старший научный сотрудник лаборатории геномных исследований и вычислительной биологии ФНКЦ ФМБА.

В Краснодаре рак лечат инновационным методом фотодинамической терапии, меняя длину и интенсивность световых волн. У восьмилетнего Тихона был рак кожи — остался только рубец, что вскоре затянется.

«Во многих случаях можно не использовать общий наркоз. И почти во всех случаях лечение может проходить амбулаторно — без госпитализации больных», — говорит Павел Попов, главврач клиники ФДТ.

Гибридная война и 19 тысяч санкций, что, по замыслу Вашингтона, должны были разорвать российскую экономику в клочья, только подстегнули развитие отечественной науки. У нас растет собственная компонентная база, а ученые создают проекты мирового уровня.

И, возможно, те, кто сейчас чинит нам преграды, еще приедут сюда. Учиться, лечиться или перенимать передовой опыт.

* — запрещенная в России экстремистская организация.