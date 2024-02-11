Яхта с названием «Я счастливчик»: как Зеленский плюнул в лицо украинцам чередой роскошных покупок

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Кажется, вместе с очередным жильем глава Незалежной нашел себе новую родину.

Пока американская помощь застопорилась, заткнуть украинскую финансовую дыру пытаются европейцы. ЕС на прошлой неделе выделил 50 миллиардов евро Киеву, размазав эти деньги на четыре года — треть от потребностей режима.

Чек Владимиру Зеленскому привез лично верховный еврокомиссар Жозеп Боррель, и заявил, что надо увеличить помощь Украине, давать все, что необходимо.

Все, что угодно, может говорить Боррель — он финансами не распоряжается и вообще догуливает последние месяцы в должности. Но возникает простой вопрос: так что мешает-то давать, сколько просят?

Но не дают — очевидно, из-за понимания, что Украина — это бездонная бочка, в которой весьма мутное содержимое. Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», в своей последней статье приводит шокирующие данные, что Зеленский в прошлом году через подконтрольные его друзьям и родственникам офшорные фирмы приобрел недвижимость в эмирате Дубай и на египетском курорте Эль Гуна, а также две яхты с характерным названиями «Я счастливчик» и «Мое наследие» на десятки миллионов долларов.

После возникшего в прессе скандала, по данным Медведчука, от яхт пришлось отказаться, но в целом, делает выводы оппозиционный украинский политик, Зеленский нашел себе и новое жилье, и новую родину.