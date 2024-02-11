«Все делаю»: 76-летняя Татьяна Васильева пустилась во все тяжкие из-за красоты

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Знаменитой актрисе скоро стукнет 80, и она признает, что не принимает свой возраст.

Народная артистка России Татьяна Васильева призналась, что к своим 76 годам перепробовала все способы омоложения — от косметологических процедур до пластических операций. Она никогда не скрывала, что в борьбе за молодость считает все средства приемлемыми.

А вот поклонники звезды полагают, активно высказываясь по этому поводу в сети, что ей пора бы остановиться. Мол, лицо актрисы уже выглядит неестественно, но Васильеву это не смущает: она намерена и дальше пользоваться услугами хирургов и косметологов.

«Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю — филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес (говорит о возрасте — Прим. ред.), это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», — сказала звезда в одном из популярных телешоу.

Несколько лет назад Васильева оказалась на грани жизни и смерти после очередной пластики. Вслед за вмешательством начались осложнения.

По словам артистки, накануне этого она приболела и целый день принимала аспирин. Оказалось, такое лечение категорически запрещено перед операцией, из-за него у Татьяны Григорьевны началось сильное кровотечение.

Когда звезда очнулась, она увидела удивленные лица врачей. Все думали, что спасти пациентку уже не удастся, а хирург ее «страшно ругал».

Ранее 5-tv.ru писал, что врач осудила Васильеву за ранние вмешательства и объяснила, какими могут быть последствия.