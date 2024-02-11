«Россия стала первой»: как Путин через интервью с Карлсоном остудил горячие головы на Западе

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства вновь показал, что страна всегда будет сражаться за свой суверенитет.

Россия готова к большому соглашению по безопасности со странами Запада, но ждет от них шагов навстречу. Это главная мысль двухчасового интервью Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.

Его визит в Москву и беседа с российским лидером — событие, эхо которого еще долго будет раздаваться. Ведь произошел настоящий прорыв информационной блокады, которую либеральные, мейнстримовые СМИ организуют вокруг Москвы.

Потому что Карлсон не либерал — он скорее консерватор, даже на интервью сидел с бумажками. Видео из Кремля без купюр и редактуры было выложено на его сайте, на YouTube и в соцсетях, в том числе запрещенных в России, и набрало под 200 миллионов просмотров.

Декорации — представительский кабинет первого корпуса Кремля. В этом зале обычно Путин принимает иностранные делегации, и в начале 2022 года, когда сюда приезжали Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, кадры эти стали символом расхождения России и Запада.

На этой неделе большой стол был отодвинут на второй план и дистанция сократилась до минимума, что сделало разговор более доверительным. Это стало возможным еще и благодаря позиции самого журналиста — он ни в чем не обвинял Путина или Россию, он спрашивал.

Кажется, он действительно хотел нас понять — кажется, заодно он многое понял и про свою страну. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий выбрал главное в этой беседе.

«У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?» — спросил Путин, услышав смех Карлсона в ответ.

Несмотря на смех, тон разговора задан сразу — по-другому и быть не могло. Главный политический журналист и главный мировой политик в самом ожидаемом интервью — нет, не года и даже не десятилетия — пожалуй, всей первой четверти нашего века.

Карлсон, конечно, отрабатывает свою повестку. Она, что тоже понятно, америкоцентричная.

— Когда вы в последний раз разговаривали с Джо Байденом?

— Я уже не помню, когда я с ним разговаривал, можем посмотреть.

— Вы не помните?

— Нет, а что, я должен все помнить, что ли? У меня своих дел полно.

А вот встречи с Биллом Клинтоном, обоими Бушами, другими серьезными политиками, Путин прекрасно помнит — даты, детали разговоров.

«На встрече, здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном… Вот здесь вот, рядышком, в соседнем помещении, я ему сказал, задал вопрос: «Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО. Как ты думаешь, это возможно?» Вдруг он сказал: «Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да». А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужин, он говорит: «Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, нет, сейчас это невозможно“», — поделился глава государства.

Для западной аудитории Путин дает подробный исторический экскурс, без которого истоки современного конфликта на Украине понять невозможно. От зарождения русской государственности до развала Советского Союза и майдана 2014 года: все о столь знакомом двуличии киевских наместников — и с доказательствами.

«Это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, человека, который тогда контролировал власть в этой части русских земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того, как получил отказ, начал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Здесь копии этих документов — я вам их оставлю на добрую память», — добавил он.

Путин знал, что будет интересно Карлсону — тот историк по образованию. Он пока не раскрыл содержимое папки, но вот настоящее историческое письмо гетмана Войска Запорожского.

Оно же — наглядное доказательство. В конце концов, Хмельницкий понял: помощи можно ждать только от братьев — по крови и по вере.

«Мы желали бы самодержавного господина в нашей земле, как ваше царственное величество, православного христианского царя, если бы исполнилось предопределенное пророчество от Христа Бога нашего, чтобы все было в руках Его святого милосердия», — говорится в историческом документе.

Все последующие сотни лет этот лакомый кусок русских земель пытались оторвать — в 1991-м Россия сама отпустила. Но и этого Западу показалось мало.

Пробу пера будущего майдана устроили еще в 2004-м. И все же налаживать отношения старались с каждым местоблюстителем.

С Виктором Ющенко договаривались, пусть и с трудом, о цене на газ, с Виктором Януковичем вели переговоры о вступлении Украины в Таможенный союз. Что совершенно не устраивало Запад — в пику России там проталкивали договор об ассоциации с Евросоюзом.

«У нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой и потоком все на наш рынок. Сказали нет, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет и сколько потеряет», — отметил Путин.

Потерять можно было очень многое, что и произошло. До майдана почти весь экспорт украинского машиностроения приходился на Россию.

Гигант «Южмаш» поставлял ракету-носитель «Зенит» — это 80% всей выручки завода, концерн «Антонов» исправно выпускал самолеты для российской армии, «Азовмаш» за год до переворота поставил более 16 тысяч вагонов на рынок стран СНГ, в 2014-м — всего 623.

Все связи — экономические, культурные, даже родственные — вмиг разорваны при непосредственном участии Запада.

«Совершили госпереворот, хотя нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, тоже считаю это некорректным, но все-таки было сказано: вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию. Пускай все идет по пути политического урегулирования. Мы сказали: хорошо, согласны, давайте так и сделаем. Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие?» — сказал глава государства.

Те, для кого целью всегда была не поддержка Украины, а строительство «анти-России». После успешного майдана в ход шли любые средства.

«Начали войну в Донбассе с 2014-го, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан, ведь с этого все началось. Есть же видеозапись, когда самолет наносит удар по Донецку сверху», — напоминает Путин.

С этого и началась война, объявленная киевским режимом собственному народу, а заодно освоение украинской территории блоком НАТО. Западные инструкторы готовили целое поколение офицеров и боевиков, чтобы через несколько лет пустить их на бойню против России и всего русского.

«Политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить. Потому что это разрушало саму Россию, и потом, мы не могли бросить наших единоверцев и, по сути, часть русского народа под эту военную машину», — объяснил российский лидер.

В этом и есть суть специальной военной операции — Путин в очередной раз проговаривает известные всем гражданам России истины. Для тех, от кого позицию нашей страны тщательно скрывали, как прятали или оправдывали факельные шествия неонацистов, памятники Бандере и Шухевичу.

Их последователи делали и продолжают делать грязную работу — убивать политических оппонентов, воевать с мирным населением. И все при поддержке Запада, для которого это — отработанный механизм.

Точно также пестовали террористов на Северном Кавказе. Политически, информационно и напрямую — финансово.

«Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, я поднял этот вопрос, он говорит: „Ну не может быть, у тебя есть доказательства?“ Я говорю: „да“. Я был готов к этой беседе, и дал ему это доказательство. Он посмотрел и знаете, что сказал? Ну, я прошу прощения, да, но так было, я процитирую. Он говорит: „Ну я им надеру жопу“. Потом получили ответ: у нас лежит ответ в архиве, из ЦРУ пришел ответ: „Мы работали с оппозицией в России, считаем, что это правильно, и будем дальше работать с оппозицией“. Смешно», — рассказал Путин.

В случае со взращиванием неонацизма на Украине та сторона даже не ответила. Отказываться от цели по денацификации Россия не намерена.

— Каким образом вы сможете тогда выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, историю в стране, которую вы не контролируете? Каким образом этого достигнуть?

— Вы знаете, как вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса.

Но сделать этого не позволили. Все достижения Стамбульских переговоров, возможный мир на украинской земле, отказ Киева от неонацизма — все отправлено в утиль по указке тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона.

— Зачем он это сделал?

— Да хрен его знает, зачем, я не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. От самонадеянности и от небольшого ума.

Как итог — катастрофический военный провал. Тысячи единиц уничтоженной западной техники, десятки миллиардов долларов и евро, спущенные в ничто, и главная жертва — миф о превосходстве натовского оружия.

«Мы создали гиперзвуковые системы. Причем межконтинентальной дальности. И продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных, мы опередили всех — и Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день», — подчеркнул Путин.

Военная доктрина Москвы — строго оборонительная. Но нарратив о возможной — и даже вероятной — агрессии русских прочно укоренился в западной пропаганде — его озвучивает и Карлсон.

— Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу?

— Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Это противоречит здравому смыслу. Втягиваться в какую-то глобальную войну, а глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество, это очевидно.

Прикрываясь мнимой агрессивностью Москвы, Запад оправдывает не только свои военные авантюры, но и экономические.

— Кто взорвал Северный поток?

— Вы, конечно.

— Я был занят в тот день. Я не взрывал Северный поток.

— У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет… В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать, потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

США могли и были явно заинтересованы. Место надежных поставок дешевого российского газа тут же заняли американские танкеры — со своим, сжиженным.

Который мало того, что дороже, так еще и поставляется в зависимости от настроений в Вашингтоне. Захотят — приостановят контракты, как сейчас, на фоне внутреннего политического кризиса, при этом та же Германия сама себя лишает альтернативы.

«Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли один маршрут и закрыли просто, украинцы. Почему бы немцам не сказать: «Слушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие, вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас… Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них! Что здесь, что в голове — у них одно и то же (стучит по столу — Прим. ред.)», — констатирует Путин.

Миропорядок по своим лекалам сам Запад и разрушил. Россия сближается с Глобальным Югом и Азией, объединение БРИКС доминирует в мировой экономике.

Теперь бывший гегемон спохватился. Раскручивает новый миф о Москве как колонии Пекина.

«Это страшилка, мы с Китаем соседи. Соседей так же, как близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница — тысяча километров. Это первое. Второе, мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих, внешнеполитическая философия Китая — она не агрессивная», — сказал глава государства.

Закономерный результат — очередные рекорды взаимного товарооборота: 230 миллиардов долларов за прошлый год. Причем здесь не только энергетика, но и машиностроение, высокие технологии.

«Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Это нормально с вашей точки зрения? Санкции, ограничения, невозможность расчетов в долларах, отключение от SWIFT… Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, против России, а мы стали первой экономикой Европы за это время», — подчеркнул президент.

И пятой — во всем мире: еще один факт, который наверняка до этого интервью простые американцы, англичане, немцы или французы не слышали. Таких за два часа разговора набралось много — и проигнорировать их у западных элит теперь вряд ли получится.

Данное интервью становится еще ценнее, если учесть не только содержание, но и контекст — Карлсон не простой журналист. Дональд Трамп, который рвется на новый срок, не исключает назначения Карлсона вице-президентом США в случае победы.

Предвыборная гонка в Штатах уже идет полным ходом. Уже понятно, что конкурировать с Джо Байденом и с Трампом даже внутри их партий никто не сможет, да и не собирается, если не произойдет какого-то ЧП.

Против Трампа развернута настоящая юридическая война, ему могут запретить участвовать в выборах в принципе. Байдена может подвести собственное здоровье.

Он все чаще стал заговариваться, на этой неделе вспомнил свой разговор с президентом Франции Франсуа Миттераном. Который к описываемым событиям лет 15 как умер.

«Сразу после моего избрания, я поехал на, как они это называют, саммит G7 со всеми лидерами НАТО, это было на юге Англии. Я сел и сказал: «Америка вернулась!» И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: «Почему… Надолго вы вернулись?“» — поделился Байден.

Понятно, что Байден спутал Миттерана с Макроном, а попутно — Францию с Германией. Но такие оговорки становятся все более частыми, повороты «не туда», рукопожатия с пустотой и падения — над этим уже даже шутить перестали.

Но на этой недели его ментальные проблемы были зафиксированы юридически — причем, в общем-то, случайно. Завершилось расследование так называемого дела о «коробках в гараже», когда в резиденции Байдена была обнаружена в буквальном смысле куча секретных документов.

Они просто валялись между автомобилем и собачьей будкой. Так вот, спецпрокурор Роберт Хер пришел к выводу, что привлекать к суду за это Байдена смысла нет, потому что документы он брал не со злым умыслом, имел на это право, во время следствия вел себя как «благонамеренный, пожилой человек с плохой памятью».

И в случае процесса, пишет прокурор, суд все равно учтет «снижение способностей в пожилом возрасте». И вроде Байден выиграл, все обвинения против него сняты.

Но вот эти юридические, повторюсь, определения про «снижение способностей», возраст и память — это, возможно, крест на карьере. Тем более, что заиграть тему, заявить о каких-то победах он не может — их нет.

До сих пор не принят бюджет США на этот год, до сих пор Киев не получил ни цента. Даже истерика сенаторов-демократов, что если Украина проиграет, придется отправлять в бой американские войска, не сработала.

Напоминание от Путина в этот момент — как голос разума. «Ребята, а вам это точно надо?»

«Это нужно Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом — 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься — нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией?» — задался вопросом глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные аналитики обсуждают интервью Путина.