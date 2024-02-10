Сестра Филиппа Смоктуновского впервые заговорила о смерти артиста

Фото: Кадр из к/ф «Маленькие трагедии», реж. Михаил Швейцер, 1979 г.

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Сын знаменитого актера был главным претендентом на роль продолжателя династии.

Актер Филипп Смоктуновский, сын легендарного артиста Иннокентия Смоктуновского, скончался осенью 2022 года. Недавно его сестра Мария и дочь Анастасия согласились рассказали в эфире одного из федеральных каналов, какими они запомнили ушедших из жизни родственников.

Как оказалось, слава отца не давала покоя его наследнику. Но не зависть мучила его, а страх, что будут сравнивать, и он проиграет. Филипп Смоктуновский поступил в Щукинское училище, сыграл несколько ролей в кино, но не добился признания отца, не оправдал его ожиданий.

В 26 лет он снялся в фильме «Маленькие трагедии» и сериале «Мертвые души». «Щуку» так и не окончил, позже занялся переводом научно-фантастической литературы.

В прессе есть множество сообщений о зависимостях актера — алкоголе и даже якобы запрещенных веществах. Пишут про задержания, госпитализацию в психиатрическую клинику, про старания всей семьи ему помочь.

Дочь артиста Анастасия рассказала, что знаменитая фамилия оказалась для него непосильной ношей. Он не хотел внимания и славы, предпочитал книгу красной дорожке.

Как отметила наследница, у актера была «внутренняя творческая жизнь», возможно, ему никогда и не хотелось делиться содержанием своей души на сцене или экране. Кроме того, артист тяжело переживал тревожные события в мире — тетя с Анастасией согласна.

Мария построила более удачную карьеру, хотя тоже не превзошла отца. Она мечтала стать балериной, после училища ее даже взяли в труппу Большого театра, но из-за лишних килограммов ей пришлось с этого пути свернуть.

После она стала актрисой — вместе с папой Мария снялась в девяти картинах, но и кино в итоге бросила. По собственным словам, ей «не хватило самоуверенности» для новых проектов: Филипп, как говорит сестра, тоже не особо верил в свои силы.

«Брат боялся сравнения с отцом. Наверное, надо было от этого абстрагироваться, и не думать, что подобное произойдет. Все равно не сыграть как папа. Надо было понять, что нужно быть самим собой и быть на уровне, что доступен», — заявила Мария.

Причину смерти Филиппа семья не афишировала. Из сообщений в СМИ известно, что в последние годы он не раз бывал на лечении у психиатров, порой был не в себе, якобы отказывался есть и мыться.

У Марии не было детей, и в итоге забота о брате стала частью ее жизни. До самой его смерти.

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