Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Erich HÃ¤fele

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Выделение средств в пользу Киева замедляется все больше.

Законопроект о выделении Украине помощи на 60 миллиардов долларов является оскорблением для каждого американца. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Этот законопроект не просто ошибочен — это прямое оскорбление каждого американца, особенно учитывая, что наши границы остаются незащищенными», — написал политик в соцсети X.

Сенатор добавил, что Белый дом не принимает серьезных действий, чтобы решить проблемы внутри США. При этом выделяются огромные суммы в пользу государства, чьи власти известны своей коррумпированностью, сетует Пол.

Ранее 5-tv.ru писал о том, куда на самом деле Владимир Зеленский «сливает» западные деньги. Экс-лидер партии «Оппозицонная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что тот готовится к побегу, поэтому через третьих лиц скупает за рубежом недвижимость и яхты.