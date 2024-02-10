Немецкая принцесса снялась без одежды для Playboy

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Ralf MŸller

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Аристократка уверена, что знаменитый дед одобрил бы это эксцентричное решение — вот только ее семья не в восторге.

Принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис, праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа III, стала звездой мартовского номера немецкого Playboy, заодно попав на обложку. Ей 37 лет, она известна на родине как бунтарка, то и дело заставляющая краснеть родню голубых кровей и строгих нравов.

Что же касается откровенной фотосессии, ею принцесса сделала весьма современное заявление — «женщина прекрасна такой, какая она есть». Спорить с ней язык повернется разве что у ее тетушек — выглядит она прекрасно.

Видимо, поэтому и не пыталась во время съемки прикрыть наготу. Читатели журнала и поклонники в целом не смогут разглядеть только самые интимные части тела.

Стоит отметить, что, хотя у Playboy и неоднозначная репутация, особенно в век жесткой критики объективации женщин, в разное время мировые звезды гордились своим лицом — и телом — на обложке издания. В их числе — Мэрилин Монро, Памела Андерсон, Шэрон Стоун, Мадонна, Дрю Бэрримор и многие другие.

А еще целое созвездие супермоделей — Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбелл, Кейт Мосс, Ева Герцигова, Клаудиа Шиффер. Принцесса Саксонская считает, что ее прапрадедушка Фридрих Август III нисколько бы не расстроился, увидев эти фото.

По ее словам, о предке в семье говорят как о «довольно добром» человеке, не лишенном чувства юмора. Но чего ждать от живой родни, которая не в восторге от ее образа жизни?

Она надеется, что если родственники увидят журнал, то «хотя бы выдержат это». Принцесса Ксения — известная светская львица и гостья вечеринок, она участвует в конкурсах красоты и крутит скандальные романы.

Она активно борется с традиционными представлениями о жизни аристократов, и у нее хорошо получается. Настолько, что в 2011 году Дом Веттинов отклонил ее претензию на титул.

Это случилось публикации биографии наследницы — «Ксения: жизнь принцессы в XXI веке». Тогда глава династии Мария Эмануэль называла родственницу «ужасной оплошностью и несчастьем для тысячелетнего Дома Веттинов».

Ранее 5-tv.ru писал, что Playboy разорвал контракт с экс-порноактрисой Мией Халифой из-за поддержки ХАМАС.