Очевидцы сообщили о взрыве в офисном здании в Элисте

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что известно об инциденте на данный момент?

Очевидцы сообщают о взрыве в нежилом помещении офисного здания в городе Элиста в Калмыкии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, в результате инцидента есть погибший. Кроме того, еще два человека получили ранения.

В здании, где произошел взрыв, находится образовательный центр. Его специалисты проводят обучение и психологические консультации.

На месте инцидента в настоящее время работают экстренные службы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что огненный взрыв под Ижевском произошел вечером 7 февраля в ходе плановых испытаний ракетных двигателей. Отмечается, что произошедшее не является ЧП.