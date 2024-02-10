«Начинают замечать»: в Италии вынесли Зеленскому приговор после анализа приказов для ВСУ
Генерал Ди Грация: боевики ВСУ видят отличия в приказах военных и Зеленского
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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Когда между властями Незалежной начались большие разногласия?
Боевики ВСУ начали замечать расхождения в решениях президента Украины Владимира Зеленского и военного руководства. Об этом заявил экс-заместитель командующего итальянским контингентом в Боснии генерал-лейтенант в отставке Бьяджо Ди Грация.
«В украинской армии все больше начинают замечать, что некоторые приказы президента сильно отличаются от приказов военных», — цитирует эксперта газета Il Fatto Quotidiano.
Разногласия, говорит он, начались еще летом 2023 года после сражений за Артемовск. Однако в рядах ВСУ только сейчас начали осознавать всю глубину этих противоречий, добавил Ди Грация.
Большинство украинцев, считает генерал-лейтенант, сомневаются в возможности Зеленского принести мир. Они возлагали большую веру по этому вопросу на Валерия Залужного, который был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе отставку Залужного назвали несвоевременным решением.