Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике вместе с Инес де Рамон

Фото: www.globallookpress.com / Gian Mattia D'Alberto

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Что удалось заснять папарацци на этот раз?

Голливудский актер Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике вместе со своей девушкой, фитнес-тренером Инес де Рамон. Пару заметили вдвоем на международном кинофестивале в Санта-Барбаре.

Возлюбленные сидели рядом друг с другом и постоянно о чем-то перешептывались. Издание Hello пишет, что де Рамон заметила камеру папарацци, но это ее вообще не смутило.

Инес де Рамон. Фото: www.globallookpress.com / RW, via www.imago-images.de

Инсайдер рассказал, что Питт старался вести себя скромно — актер даже пропустил красную дорожку. При этом толпа все равно ликовала, когда звезда прибыл, чтобы вручить награду Брэдли Куперу за фильм «Маэстро».

«Кажется, он был в очень хорошем настроении на сцене, когда вручал награду Брэдли и подшучивал над своим другом, шутя, что тот приехал сюда только ради бесплатной поездки в Санта-Барбару», — сказал источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем внешность Питта шокировала поклонников.