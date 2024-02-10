«Терять ей нечего»: Рудковская пожаловалась на беспредел со стороны домработниц

Рудковская рассказала о помывшейся в ее ванне домработнице

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Одна из помощниц, например, примерила одежду звезды.

Музыкальный продюсер, жена фигуриста Александра Плющенко Яна Рудковская рассказала, что одна из домработниц надевала ее дорогие вещи, а другая мылась в хозяйской ванне. Звезда поделилась в личном блоге, что однажды увидела, как ее помощницы поссорились.

После этого, как отметила Рудковская, одна из них была уволена. Затем же знаменитость ожидал неприятный сюрприз.

«Она, понимая, что терять ей больше нечего, присылает мне целую пачку фотографий, на которой другая помощница позирует в моей одежде», — делится звезда.

Женщина, которая примерила одежду Рудковской, решила ответить коллеге. Она рассказала, что другая домработница мылась в ванне продюсера.

«От двух фактов сразу я вообще офигела. Сейчас у меня, конечно, и она тоже не работает», — рассказала Рудковская.

Оказалось, что это не первый подобный инцидент в жизни звезды. Однажды помощница Рудковской по дому испортила ей дорогостоящую сумку — аксессуар пришлось отдать другому человеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская откровенно поделилась ужасом из жизни.