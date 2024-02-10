«По воле судьбы»: жена хирурга Хайдарова объявила о важном событии в жизни
Жена Тимура Хайдарова сообщила о беременности
Фото: Instagram* / silvashi_officiel
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Подписчики не смогли пройти мимо таких новостей.
Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши ждет третьего ребенка. Она призналась в личном блоге, что это стало неожиданным событием для семьи.
«По воле судьбы и Бога совсем скоро мы станем многодетными родителями… в ожидании третьего ребенка! А теперь давайте гадать, кто же станет нашим новым членом семьи?» — написала супруга врача.
Мимо такой радостной новости не смогли пройти фанаты. Они оставили свои теплые слова в комментариях под постом.
«Какая прелесть! Поздравляю вас! Будьте самыми счастливыми»;
«На одного красивого и сладкого ребенка больше»;
«Поздравляем! Пусть родится здоровеньким малыш! Мамочке здоровья и легкой беременности. Вам надо рожать много. У вас красивые детки получаются», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что в клинику Тимура Хайдарова нагрянет проверка.
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