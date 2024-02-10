Все из-за Украины: США прекратили разработку «вертолета будущего» FARA

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Jennifer Reynolds

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Как события на территории Незалежной повлияли на решение Пентагона?

США решили закрыть программу по разработке нового вооруженного разведывательного вертолета Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) после анализа боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета Defense News.

«В своем заявлении начальник штаба армии Рэнди Джордж заявил, что на решение повлиял анализ поля боя на Украине. Там увидели, что воздушная разведка коренным образом изменилась», — говорится в материале.

Бюджетные документы свидетельствуют о том, что американская армия потратила на программу как минимум два миллиарда долларов. Программа началась в 2018-м — в США надеялись, что она послужит образцом для новых подходов к приобретению самых сложных и дорогих систем вооружения.

Однако анализ ситуации на Украине показал, что условия боев изменилась, пишет издание. Американская армия не станет полагаться на пилотируемые вертолеты в большинстве миссий, а будет использовать БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали оружие армии России, сорвавшее контрнаступление ВСУ.