Обнаружены тела всех членов экипажа рухнувшего в Карелии Ми-8

Фото, видео: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / zmsutskr; 5-tv.ru

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Уже проведен допрос родственников погибших.

Обнаружены тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8 МЧС, который рухнул на дно Онежского озера в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе западного МСУТ СК России.

«Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», — говорится в сообщении.

Помимо этого, продолжается расследование уголовного дела по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС сообщали, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Позднее выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро. Полынья была обнаружена в 11 километрах от берега.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились эксклюзивные кадры с места крушения Ми-8 в Карелии.