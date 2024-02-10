Все настолько плохо? Карл III может прибегнуть к нестандартным методам при лечении рака

Dаilу Ехрrеss: Карл III может прибегнуть к травам и зельям при лечении рака

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Монарх, как считают некоторые, является противником химиотерапии.

Король Великобритании Карл III может отказаться от химиотерапии при лечении рака — возможно, он сделает выбор в пользу зелий и трав. Об этом заявил журналист Том Бауэр.

Монарх — сторонник традиционной медицины, пишет издание Daily Express. Несмотря на приверженность короля альтернативным методам лечения, журналист был бы удивлен, если бы Карл III начал лечить рак зельями.

«Король является пропагандистом альтернативной медицины. Он не сторонник химиотерапии. Он всегда выступал против этого», — сказал он.

Бауэр пояснил, что, скорее всего, Карл III прислушается к рекомендациям председателя Медицинского колледжа и главы Королевского медицинского дома Майкла Диксона.

Букингемский дворец сообщил 5 февраля, что король имеет онкологическое заболевание. У Карла III, как отмечается, рак простаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям выступил с речью о здоровье королевской семьи.