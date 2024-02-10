«Их мир рушится»: во Франции рассказали о реакции на интервью Путина у противников РФ
Филиппо: интервью Путина вызвало панику у противников России
Фото: Reuters / SPUTNIK
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В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.
Паника захлестнула противников РФ после выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом в своем личном блоге на платформе Х сообщил французский политик Флориан Филиппо.
«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» — подписал он свой пост.
Двухчасовое интервью вызвало широкий ажиотаж по всему миру. В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.
Ранее 5-tv.ru вспомнил главные заявления Путина в интервью журналисту Карлсону. Общая продолжительность выложенной записи беседы — два часа семь минут и 18 секунд.