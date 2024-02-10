Пришло время попрощаться: прогноз Таро на неделю с 12 по 18 февраля

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 12 по 18 февраля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка Кубков)

Карта Таро — Пятерка Кубков. 5-tv.ru

Это карта, которая говорит, что пришло время с чем-то попрощаться и повернуться к чему-то новому. Возможно, есть эмоциональный зацеп за что-то из прошлого. Отпускайте то, что уже умерло. Не бойтесь изменений, вам предоставляется шанс начать новую жизнь.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)

Карта Таро — Шестерка Пентаклей. 5-tv.ru

Ровная и устойчивая карта. Есть потенциал в финансовом плане, но все будет даваться по заслугам. Если вы уверены в своих совершениях на работе, то самое время попросить прибавке у начальника. Все будет стабильно, сколько наработали, столько и получили.

Личная жизнь на неделю (Карта Таро — Четверка Пентаклей)

Карта Таро — Четверка Пентаклей. 5-tv.ru

Сохраняется материальная тема — пришло время накопить ресурс и перейти в режим набора энергии. Отношения будут развиваться стабильно, очень взвешенно. Не устраивайте эмоциональных скачков и ведите себя спокойно.

Совет на неделю (Карта Таро — Император)

Карты Таро — Император. 5-tv.ru

Очень мощная «мужская» энергия. Самый лучший совет — это все структурировать, действовать по плану, проявляться свою силу, не бояться нового. Проявляйте свою уверенность и ясность ума. Вы — хозяин своей жизни. Действуйте по плану и достигнете всего, чего только захотите.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.