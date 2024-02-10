Называли ее деревенщиной, а она стала звездой: как Теличкина всем «утерла нос»

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Популярность на весь Советский Союз ей принесла роль в фильме «Журналист», хотя сниматься в кино она начала очень рано.

Известная актриса Валентина Теличкина стала актрисой очень рано, уже в 22 года ее знала практически вся страна. Особую известность ей принесла роль Вали Корольковой в фильме Сергея Герасимова «Журналист». Режиссер настолько впечатлился игрой Теличкиной, что даже снял следующий фильм «У озера», где уже повысил до корреспондента Валю Королькову.

Однако эта популярность не принесла Валентине удовлетворения, напротив, у нее появился страх застрять в одном амплуа. Ведь во ВГИКе, который окончила Теличкина, студентов учили: «Смотрите, как бы на вас ярлык не повесили».

Поэтому после съемок у Герасимова Валентина стала очень осторожно подходить к выбору ролей и от многих предложений отказывалась.

«После успеха в фильме «Журналист» у меня были очень трудные полтора года. Не было запускающейся группы, которая бы меня не пригласила. Но приглашали именно так: «Надо же, чучело какое… Пусть она у нас посидит!»

Как в анекдоте про Зыкину: «Входи, выходи. Петь не надо». Я быстро сориентировалась и стала всем отвечать: простите, но подобное я если еще и буду делать, то только у Герасимова», — рассказывала в одном из интервью Валентина Ивановна.

В результате в творческой копилке актрисы оказались такие замечательные картины как «Зигзаг удачи», «Портрет жены художника», «Васса», «По главной улице с оркестром», «Забавы молодых», «Впервые замужем» и др.

Что касается личной жизни актрисы, то замуж Валентина Теличкина — вышла довольно поздно, хотя и пользовалась успехом у мужчин. Простую, работящую и хозяйственную Валентину, приехавшую в столицу из деревни, однокурсники любили, хоть и называли за глаза «Село».

Живя в общежитии, Теличкина чем могла, помогала однокурсникам. Она стирала и готовила на всех, а иногда даже стригла друзей-мальчишек.

«В такую заботливую, да еще и красивую барышню невозможно было не влюбиться. Голову теряли многие», — рассказывал о Валентине актер Валерий Рыжаков.

По словам Валерия, одно время за Теличкиной ухаживал иностранец, а потом от актрисы потерял голову коллега по съемочной площадке Геннадий Корольков. Однако их отношения были изначально обречены, поскольку актер был женат и не собирался оставлять жену и маленького сына.

Шли годы, а Валентина по-прежнему оставалась одна, несмотря на то, что подруги не упускали случая, чтобы познакомить ее с новым кавалером. И вот однажды Валентина попала на праздник Кирилла и Мефодия в клуб болгаро-советской дружбы, где собрался весь цвет столичной интеллигенции.

Молодой архитектор Владимир Гудков, увидев что за столиком рядом с красавицей актрисой есть свободное место, подсел, чтобы познакомиться. Однако Валентина не проявила интереса к Владимиру, поскольку на тот момент была безнадежно влюблена в другого мужчину, отношения с которым не одобрял ее отец.

Несмотря на это Гудков принялся настойчиво ухаживать за девушкой и в конце концов добился своего. Несколько лет влюбленные прожили в гражданском браке. А в 1979 году у пары родился сын Иван.

До этого Теличкина не хотела детей, она была уверенна — ребенок будет мешать ее актерской карьере. Однако режиссеры приглашали Валентину на съемки даже несмотря на ее беременность. В ожидании рождения малыша Теличкина успела сняться у Шахназарова в фильме «Добряки» и у Хейфица в картине «Впервые замужем».

«Я чуть не родила у Хейфица», — вспоминает актриса. — «Когда снимали последнюю сцену, у меня уже было 8, 5 месяцев и я только мечтала не в Питере, тогда это еще был Ленинград, а в Москве родить. Я все время договаривалась с бьющим в живот ногами Иваном, потерпеть».

Когда маленькому Ванечке было шесть месяцев, актриса вновь вышла на съемочную площадку и успела сыграть множество замечательных ролей. Кстати, после съемок в «Вассе» Теличкина, возвратившись домой, долго боялась прикасаться к маленькому сыну, ей казалось, что она не полностью освободилась от образа своей героини — жестокой Анны.

А потом начался кризис 90-х, многие артисты потеряли работу. Но Валентина Теличкина только благодарна этому времени, ведь она не только смогла целиком посвятить себя маленькому сыну, но и раскрыть в себе новые творческие способности.

К тому времени супруги построили на даче деревянный дом, и решили бревенчатые стены комнат украсить картинами. Однако в салонах полотна хороших художников стоили очень дорого и актриса заявила мужу, что нарисует сама.

Вскоре дом украсили ее первые полотна, которые доказали, что она не только отлично играет на сцене, но и очень неплохо рисует. 1 декабря 2010 года в Центральном Доме кино в Москве открылась первая выставка картин Валентины Теличкиной под названием «Мирная территория».

В начале 2000-х годов актерская карьера Валентины Ивановны стремительно пошла вверх. Роль в сериале «Бригада», где она сыграла маму Саши Белого, вновь сделала ее звездой.

Сейчас Валентине Теличкиной 78 лет. Она по-прежнему востребованная актриса, любимая мама, бабушка и жена. Валентина Ивановна гордится своими мужем и сыном.

«Моя семья состоит их трех человек: муж, сын и я. Муж архитектор, много работает, он наш кормилец. Я бы не хотела о нем много говорить, на Руси есть такая поговорка: «Дурак хвалит жену, умный родителей». Смысл поговорки мне объяснил мой отец: если ты хвалишь своего супруга, ты как бы его предлагаешь другим, а значит его у тебя могут увести.

Я этого не хочу. А вот о сыне с удовольствием я вам расскажу — он моя гордость, учится в МГИМО, очень много читает, бесконечно увлечен своей будущей специальностью», — рассказывала актриса в одном из интервью.

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