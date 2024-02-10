«Выбираю платье»: певица Алекса заявила о свадьбе с фитнес-тренером Дайчевым

Фото: Instagram* / veacheslav_daichev

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Артистку интересует мнение подписчиков в одном важном вопросе.

Певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова — прим. ред.) сообщила о свадьбе со своим возлюбленным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Артистка рассказала о подготовке к бракосочетанию в личном блоге.

Сейчас Алекса выбирает для себя наряд и просит подписчиков что-нибудь ей посоветовать.

«А я тем временем выбираю платье для росписи. Мы собираемся пожениться. До этого не доходили руки и ноги», — написала певица.

К слову, пара вместе уже несколько лет, но руки до женитьбы никак не доходили. Теперь же возлюбленные решили обменяться кольцами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруг певицы Алексы Вячеслав Дайчев обнародовал переписку с брюнеткой, в объятиях которой его застали в одном из ночных клубов столицы. Так известный фитнес-тренер решил доказать общественности, что его подставили и пытались шантажировать.

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