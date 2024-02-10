Минобороны РФ: киевский режим пытался атаковать российские корабли в Черном море

МО РФ: ВСУ пытались совершить теракт против гражданских судов в Черном море

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

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Водные беспилотники были уничтожены, цели их не достигнуты.

Украина пыталась атаковать российские транспортные корабли в юго-западной части Черного моря. Об этом 10 февраля 2024 года сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, киевский режим предпринял попытку нападения на суда РФ, применив полупогружные безэкипажные катера. Все объекты были своевременно замечены и перехвачены.

«Огнем из артиллерийских установок один безэкипажный катер уничтожен. Остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорят в Минобороны РФ.

Гражданские и военные суда России, находящиеся в акватории Черного моря, повреждения не получили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли белгородский хутор Понуры, есть пострадавшие. среди мирных жителей.