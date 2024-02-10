«Перерасход огромный»: Украина испытывает дефицит боеприпасов для ЗРК

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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По словам подполковника запаса МВД, с другими ресурсами у Незалежной трудностей нет.

Украина испытывает дефицит боевых припасов для зенитных ракетных комплексов. ВСУ уже израсходовали ресурсы, чтобы сбить ложные цели, которые Вооруженные силы РФ использовали для обмана украинской ПВО. Об этом URA.RU рассказал Олег Иванников, военный политолог, подполковник запаса МВД.

По словам эксперта, боеприпасы для ЗРК, которые продолжает выпрашивать Украина, стоят «запредельно дорого».

«Они (ВСУ — Прим. ред.) их расходуют по ложным целям, перерасход огромный. Наши научились дурить украинскую ПВО. ВСУ фактически бьют по летящим болванкам, расходуя ценные западные противоракеты», — объяснил политолог.

Он также отметил, что с другими боеприпасами у Незалежной на самом деле трудностей нет. Дело в том, что любой командир всегда делает расчет средств вооружений и боеприпасов, а называемая «нехватка» больше связана с финансовыми уловками киевского режима.

«Нехватка — это хотелки командиров ВСУ, которые выпускали бы снаряды в два, а то и три раза больше по мирным российским городам. То есть увеличение запаса боеприпасов им нужно исключительно для террористической деятельности», — считает специалист.

Поставки для Украины еще будут продолжаться, так как многие компании по производству оружия уже запланировали свой график, что не получится остановить «в одночасье».

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