Чернышенко и Минниханов оценили готовность ИТ-парка к «Играм Будущего» в Казани

Фото: Сайт Раиса Республики Татарстан rais.tatarstan.ru

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Грядущие спортивные состязания в формате фиджитал станут первыми в истории.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили IТ-парк имени Рамеева в Казани, чтобы оценить готовность площадки к проведению международного спортивного турнира «Игры Будущего», который будет проходить в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

«Игры Будущего» станут первыми в истории состязаниями формата фиджитал, в рамках которых участники будут соревноваться в спортивном программировании, «Мире танков» и спидраннинге (Speedrun).

«Приятно, что в преддверии таких больших событий в нашей стране, как Игры будущего, дети также вовлечены в эти технологические процессы. Эти дети — наше будущее. Какие способности мы заложим сейчас — такой получим результат. Сделаем все, чтобы наши дети были самыми конкурентными», — отметил Рустам Минниханов.

Также высокопоставленные гости побывали на праздновании юбилея детского фестиваля робототехники «РобоСабантуй-2024», которое прошло в IТ-парке. Мероприятие проводится на средства Фонда президентских грантов, в организации Фестиваля также активно участвуют Минцифры и Минобрнауки Татарстана.

«Мы видим, как ребята под руководством опытных наставников делают свои первые шаги в робототехнике. Президент Владимир Путин поручил нам обеспечить технологический суверенитет, и отрадно, что именно здесь, в Казани в столице первых „Игр Будущего“, этот суверенитет точно будет обеспечен. „РобоСабантуй“ в 2024 году органично сочетает в себе две главные темы — Год семьи в России и Год научно-технологического развития в Татарстане. Навыки, полученные детьми, учат их мыслить нестандартно и креативно, и помогут в дальнейшей учебе и освоении перспективных профессий, связанных с цифрой и IТ», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экспозицию в честь десятилетия Игр в Сочи открыли на выставке «Россия».