Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Зарубежные киберпреступники предпринимают попытки получить доступ к порталу администрации президента.

Сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам хакерских атак, но они не могут пробить круглосуточную защиту отечественных специалистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможных кибератаках на госсайт в день публикации интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он отметил, что о каких-то экстраординарных нападений хакеров ему неизвестно.

«На сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

По словам Пескова, бывают сильные DDoS-атаки, целью которых является получение доступа к администрированию портала.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже стало самой обсуждаемой темой в Соединенных Штатах.

За считанные часы этот «идеальный дуэт» набрал рекордное число просмотров, а в соцсетях породил множество весьма характерных мемов на злобу дня. В беседе с политическим обозревателем президент России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков сказал об интервью Путина журналисту Карлсону.