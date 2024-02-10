Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля
Песков: сайт Кремля подвергается кибератакам ежедневно
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
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Зарубежные киберпреступники предпринимают попытки получить доступ к порталу администрации президента.
Сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам хакерских атак, но они не могут пробить круглосуточную защиту отечественных специалистов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможных кибератаках на госсайт в день публикации интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он отметил, что о каких-то экстраординарных нападений хакеров ему неизвестно.
«На сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года», — сказал Песков в беседе с ТАСС.
По словам Пескова, бывают сильные DDoS-атаки, целью которых является получение доступа к администрированию портала.
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже стало самой обсуждаемой темой в Соединенных Штатах.
За считанные часы этот «идеальный дуэт» набрал рекордное число просмотров, а в соцсетях породил множество весьма характерных мемов на злобу дня. В беседе с политическим обозревателем президент России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков сказал об интервью Путина журналисту Карлсону.