ВСУ обстреляли белгородский хутор Понуры, есть пострадавшие

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

У троих мужчин осколочные ранения.

Белгородский хутор Понуры был обстрелян украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки ВСУ пострадали трое мужчин. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела, всех их сейчас доставляют в больницу в Белгороде.