ВСУ обстреляли белгородский хутор Понуры, есть пострадавшие
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Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
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У троих мужчин осколочные ранения.
Белгородский хутор Понуры был обстрелян украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки ВСУ пострадали трое мужчин. У них диагностированы осколочные ранения различных частей тела, всех их сейчас доставляют в больницу в Белгороде.