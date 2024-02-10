США постарались: Германии предрекли потерю статуса промышленной сверхдержавы

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Европейские страны остались один на один со своими проблемами, которые растут как снежный ком.

Политический и экономический кризис Германии может привести к тому, что страна потеряет статус промышленной сверхдержавы. Об этом сообщают аналитики издания Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что во многом проблемам, с которыми столкнулась Германия и другие страны Европы, создали им власти США. Например, этому поспособствовал почти прямой приказ Штатов отказаться от дешевого российского газа.

А сейчас, оставив Европу один на один со всеми трудностями, США отдаляются от нее, сосредоточившись на своей конкуренции с Китаем.

На этом фоне Германия испытывает дефицит инвестиций, теряет предприятия, которые банкротятся все чаще. Крупнейшие европейские заводы закрываются с незавидной регулярностью, тем самым сокращая тысячи рабочих мест.

По словам министра экономики Роберта Хабека, экономика страдает, в том числе, из-за помощи Украине.

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