«Вы — военный преступник!»: американские активисты пытались сорвать речь Клинтон
Американские активисты назвали Хиллари Клинтон военным преступником
Фото: www.globallookpress.com / Michael Brochstein
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Позиция властей США, поддерживающая и спонсирующая конфликты по всему миру, вызывает все больше негатива среди граждан.
Американские активисты пытались сорвать выступление экс-секретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Политик нанесла визит в одно из самых престижных высших учебных заведений Нью-Йорка, чтобы произнести речь в рамках мероприятия, посвященного предотвращению сексуального насилия. Однако, как только она поднялась на трибуну, собравшиеся начали скандировать лозунги.
«Вы военный преступник. Народ Ливии, народ Ирака, народ Сирии, народ Йемена, народ Палестины, а также народ Америки никогда не простят вас. Вы сгорите!» — кричали активисты.
В итоге охране пришлось выводить из зала всех протестующих, но речь Клинтон, которая предполагалась как вдохновляющая, то и дело прерывалась выкриками.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона.