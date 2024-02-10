Испытывала жгучую ненависть: какую роль сыграла в смерти принцессы Дианы ее мачеха

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

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Все нападки и унижения от наследников супруга Рейн Спенсер стойко терпела, получая поддержку со стороны своего любимого Джонни.

Будущей принцессе Диане сильно не повезло с родственниками — ее мама сбежала навстречу новой любви, бросив детей на попечение отца. Когда леди Ди начала с Чарльзом бракоразводный процесс, ее не поддерживал никто — родственники тоже отреклись от девушки.

Помогла в тот сложный период ей только одна женщина — ее мачеха Рейн Спенсер, к которой Ди, между прочим, сначала испытала по-настоящему жгучую ненависть. И тем удивительнее было то, что спустя время Рейн Спенсер стала ее самым близким другом.

Из дочки писательницы в графиню Спенсер

Но обо всем по порядку. Мамой Рейн Спенсер была знаменитая писательница Барбара Картленд, которая славилась своей обаятельностью и умением нравиться людям. Картленд просто обожала яркие наряды, драгоценности на шее и высший свет, куда и привела свою дочку по достижении 18-летия.

Девушка сразу же привлекла всеобщее внимание своей добротой и улыбчивостью. Вскоре в Рейн влюбился наследник графа Дартмута — Джеральд. Девушка приняла предложение будущего графа и вышла за него замуж.

Брак на первый взгляд был счастливым. У супругов родилось четверо детей, Рейн начала принимать активное участие в политической деятельности, вступив в Консервативную партию.

Однако через 25 лет семейной жизни 47-летняя Рейн однажды встретила 52-летнего виконта Элтропа — Джона Спенсера, и влюбилась в него. Графиня всегда жила чувствами, поэтому ушла с головой в новые отношения, даже несмотря на то, что ее возлюбленный имел низкое положение в обществе.

К тому времени будущий граф Спенсер уже состоял в разводе, поэтому ничто не мешало ему сделать графине Дартмут предложение. Вскоре состоялась свадьба Рейн и отца будущей принцессы.

Рейн и Джон Спенсеры нашли свое счастье. Они всегда были вместе. Супруги часто появлялись в светском обществе и действительно светились счастьем.

Тяжелые взаимоотношения с детьми мужа

Ради своего мужа Рейн терпела не только колкие высказывания в свой адрес со стороны прессы, но и издевательства со стороны детей Джона, с которыми у нее не сложились отношения с самых первых дней.

Джейн, Чарльз, Сара и Диана сразу же невзлюбили мачеху. Они игнорировали ее во всем: отказывались садиться с ней за один стол, язвили. Они позволяли себе неуважительно отзываться о мачехе.

Особенно Рейн Спенсер страдала от постоянных нападок за ее вычурный вкус. Графиня всегда отдавала предпочтение ярким одеждам розового цвета. Ремонт имения в Элтропе она также организовала по собственному усмотрению.

При этом, наследники обвинили Рейн в ограблении их родового поместья. Действительно, для того, чтобы сделать капитальный ремонт древнего замка, пришлось продать много золотых и серебряных изделий. На вырученные деньги по инициативе леди Спенсер в здании были проведены коммуникации.

Однако наследники не оценили современный дизайн старого здания. Чарльз Спенсер назвал декор полной вульгарностью и безвкусицей в стиле дешевого отеля. Любые начинания женщины вызывали у наследников недовольство.

Рейн Спенсер — злая мачеха?

Леди Ди никогда не скрывала своей ненависти к мачехе. Она всегда считала, что та разрушила их семью, «окрутила» отца и разорила дом. За все то время, пока Рейн была супругой графа Спенсера, Диана даже не пыталась найти общий язык с ней.

Однажды между Дианой и графиней возник конфликт. Впечатлительная супруга будущего короля Великобритании была настолько возмущена мачехой, что с ненавистью столкнула ее с лестницы.

К счастью, женщина не пострадала. При этом Рейн Спенсер достойно вышла из этой ситуации. Она не стала скандалить, а молча встала и ушла.

Почему леди Спенсер выгнали из дома?

Все нападки и унижения от наследников супруга Рейн Спенсер стойко терпела, получая поддержку со стороны своего любимого Джонни. Однако после смерти графа Спенсера ее и без того сложные отношения с детьми мужа усугубились еще сильнее.

Сразу же после похорон молодой граф Чарльз Спенсер поставили ненавистной мачехе ультиматум: покинуть их родовое гнездо. Леди Спенсер начала собирать чемоданы. Наследники очень хотели побыстрее избавиться от Рейн и так, чтобы еще больше унизить женщину.

Диана приказала выложить все вещи мачехи из чемоданов в мусорные мешки. При этом брат и сестра с огромным удовольствием выбросили их из дома. Ее покойный супруг, предвидя такую ситуацию, оставил ей дом в центре столицы Англии и четыре миллиона на содержание.

Как «злая» мачеха стала самым лучшим другом принцессе Диане?

В молодости будущая принцесса Диана считала, что ее мать Френсис и отец Джон будут вместе всегда. Поэтому любовь Рейн и ее отца стала шоком для нее. Однако Френсис ушла от мужа, когда ей было 30 лет, оставив ему на попечение четверых детей.

Диана многие годы пыталась найти общий язык с матерью, но это было бесполезно. Она не поддержала дочь в сложное время развода с Чарльзом и перестала общаться с ней. Принцесса была одинокой, поэтому вспомнила о своей мачехе, у которой чувства преобладали над всем остальным.

Именно с этого момента леди Ди пересмотрела свое отношение к Рейн Спенсер. Она наладила переписку с мачехой и даже приехала к ней, чтобы поблагодарить за любовь Рейн к графу Спенсеру на протяжении жизни с ним.

Тогда мачеха обняла Диану и с тех пор они часто общались. Именно она поддержала принцессу в трудный период. В последний год своей жизни Диану часто видели вместе с мачехой, в лице которой обрела понимающую и любящую мать.

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