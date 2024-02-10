Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

Дарья Евстрахина 38 0
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Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Маршрут проходил вблизи западного побережья Аляски.

Два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем. Об этом сообщает Министерство обороны России. 

Известно, что маршрут проходил вблизи западного побережья Аляски и длился более семи часов. Авиация пролетала над нейтральными водами, сопровождали двух ракетоносцев многоцелевые истребители Су-30СМ. 

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