«Тяжело»: звезда «Кухни» Кузьмина рассказала о переезде из России

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Актриса воспитывает двоих детей вдали от любимого мужчины.

Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся благодаря роли Насти в популярном сериале «Кухня», поделилась со своими подписчиками мыслями о переезде из России. Она вынуждена совмещать заботу о двоих детях и работу, пока любимый муж находится в другой стране, пишет издание dni.ru.

Артистка умело справляется и с семейными хлопотами, и с творческой профессией. Знаменитость воспитывает сына Гордея от первого мужа Алексея и маленькую дочку Миру-Марию, которая родилась в октябре прошлого года. Папой стал ведущий мероприятий Евгений Апанасевич.

Однако избранник Кузьминой не всегда проживает со своей семьей. Основная работа и многие друзья мужчины находятся в Белоруссии, о чем актриса рассказала в своем личном блоге.

Подписчики поинтересовались, как артистке удается сохранять любовь на таком расстоянии, и как часто родители дочери пересекаются. Ольга призналась, что никуда переезжать не планирует.

«Тяжело было только в первое время, когда зарождались наши с Женей отношения. Потому что было просто непривычно. А сейчас мы не воспринимаем расстояние как какую-то помеху для нашей семьи», — рассказала Кузьмина.

По ее словам, перелет из России до Белоруссии занимает всего полтора часа, что порой быстрее, чем московская пробка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало со звездой «Кухни» Кузьминой.