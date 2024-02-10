Обитающие в Чернобыле волки-мутанты могут помочь в борьбе с раком

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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У них изменена иммунная система и есть генетические особенности, способные помочь защититься от этого заболевания.

У волков, живущих недалеко от Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), выработан набор генов сопротивляемости онкологии, как удалось выяснить биологам из Принстонского университета в США. Издание The Telegraph пишет, что эти мутации могут помочь человечеству в борьбе с раком.

Дело в том, что животные смогли противостоять радиации, которая обычно вызывает рак. Они постоянно подвергаются радиационному воздействию в размере 11,28 миллибар каждый день. Это больше допустимой нормы безопасности для человека аж в шесть раз.

В этой зоне у волков изменена иммунная система, так же, как у больных онкологией, которые проходят лучевую терапию. Но и это еще не все — у животных выявлены генетические изменения, которые защищают их от рака.

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