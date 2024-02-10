«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков

Владимир Стержаков обратился к сыновьям с просьбой родить ему внуков

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Малышам актер готов подарить всю свою любовь. Он собирается дать сыновьям возможность «заниматься профессией».

Актер Владимир Стержаков признался, что мечтает обзавестись внуками. Об этом заслуженный артист РФ рассказал 5-tv.ru на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink.

Мероприятие состоялось 8 февраля в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Презентацию Владимир Стержаков посетил со своими сыновьями Денисом и Алексеем. Корреспондент 5-tv.ru поинтересовался у молодых людей, планируют ли они в скором времени создавать свои семьи.

Братья поделились, что в данный момент намного больше сосредоточены на карьере и учебе. Однако знаменитый отец шутливо попытался уговорить сыновей наконец подарить ему внуков.

«Я заявляю официально. Вы нарожаете, я их забираю, вам плачу алименты, чтобы только вы не появлялись. Я „вскормлю грудью“, я их выращу, воспитаю, дам шикарное образование. А вы занимайтесь своей профессией, договорились?» — обратился к молодым людям Стержаков.

Он пообещал, что даст возможность сыновьям «заниматься собой» и постарается вырастить таких же потрясающих людей.

Владимир Стержаков стал «поздним» папой. В 1994 году он женился на своей избраннице Алле. Около шести лет влюбленные супруги не могли стать родителями и даже были готовы усыновить ребенка. Позже Алла все же забеременела, однако счастье пары омрачило горестное событие — жена актера потеряла еще неродившуюся дочь.

В 1999-м у супругов появился на свет долгожданный сын, которого назвали Денисом. Мальчик решил пойти по стопам отца и поступил в Школу-студию МХАТ. В 2003 году у Стержаковых родился второй ребенок — сын Алексей.

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