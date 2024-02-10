Трамп: Байден может не понимать, что еще жив

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Политик вновь высказался о своем оппоненте в преддверии выборов президента США.

Президент США Джо Байден может не осознавать, что он еще жив, считает его предшественник Дональд Трамп.

Политик высказался о последнем решении специального прокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение секретных документов действующим главой Белого дома. Как отметил Трамп, если Байдена не привлекут к уголовному делу, то и его нельзя обвинять, поскольку тогда это будет считаться преследованием политического оппонента.

«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что он живой», — заявил Трамп на мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания.

Политик также добавил, что рабочее место Байдена «окружают очень умные, но очень злые люди».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп лишился иммунитета в уголовном деле, где проходит обвиняемым по делу о вмешательство в выборы в 2020 году.