В США небольшой самолет рухнул прямо на шоссе, есть погибшие

Два человека погибли в результате крушения самолета на трассе в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pius Koller; Reuters / US-FL; 5-tv.ru

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Предварительно, у воздушного судна отказали оба двигателя.

В США потерпел крушение бизнес-джет Bombardier Challenger 600. Небольшой самолет рухнул на автомобильное шоссе недалеко от города Неаполь в штате Флорида. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на полицию.

Всего на борту самолета находились пять человек. Выжить удалось только троим, об их состоянии сведений нет. Остальные двое погибли.

Представитель аэропорта города Неаполь заявил агентству, что буквально за две минуты до запланированной посадки пилот самолета сообщил диспетчеру об отказе обоих двигателей и запросил разрешение на экстренную посадку. Уточняется, что командир самолета пытался приземлиться на автостраду.

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