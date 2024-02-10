Самые кинематографичные места России: где снимали популярные сериалы и фильмы

Фото: Кадр из сериала «Записки экспедитора Тайной канцелярии», 2010-2011 г.

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В этих регионах бывал каждый второй россиянин. Но мало кто догадывается, что действия любимых картин могли происходить там, где ступала ваша нога. Проверим?

Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru выбрали места в России, где снимали популярные фильмы и сериалы. Анна-детектив раскрывает преступления в Подмосковье, люди с необычными способностями — по Санкт-Петербургу, а волшебную щуку нужно искать в Тюменской области, неподалеку от Тобольска. Подробнее — в материале корреспондента «Известий» Анастасии Платоновой.

Подмосковье

Фото: кадр из сериала «Последний богатырь: корень зла», 2020 г.

В Подмосковье есть несколько построенных для съемок киногородков. Например, рядом с музеем «Горки Ленинские» появился город XIX века — там снимали костюмированный сериал «Анна-детективъ» и несколько других проектов.

Над популярным фильмом «Последний богатырь: корень зла» также трудились недалеко от Москвы. Волшебное Белогорье находится в Химках, рядом с деревней Верескино.

Еще одна локация, куда могут приехать синефилы, — киногород Piligrim Porto. Он появился в 2010 году неподалеку от усадьбы Середниково как декорации для сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии». Теперь кино там снимают регулярно. А еще устраивают фотосессии, корпоративы и свадьбы и просто гуляют. Место и правда необычное: в Piligrim Porto воссоздали европейский город XVIII века с центральной площадью, улицами и таверной.

Санкт-Петербург

Фото: Кадр из сериала «Иные», 2023 г.

В Петербурге снимали множество фильмов, в том числе только что вышедший сериал «Иные». Действие происходит в Ленинграде 40-х годов — именно там живут люди со сверхспособностями. И кое-кто из них настолько силен, что может отбросить грузовик на несколько метров.

Съемки проходили, например, рядом с церковью Святой Екатерины у Тучкова моста и в Биржевом переулке. Для одной из сцен — с грузовиком и трамваем — пришлось перекрыть два центральных района города. Но Петербург — это далеко не все. Съемочная группа побывала более чем в двадцати местах, в том числе на реке Вуоксе рядом финской границей, в окрестностях Выборга и в Карелии.

Тюменская область

Фото: Кадр из фильма «По щучьему веленью», 2023

Тюменская область недавно стала «местом обитания» волшебной щуки. Сказочный фильм «По щучьему веленью» снимали недалеко от Тобольска. Съемки проходили в туристическом комплексе «Абалак», который превратился в царские владения. Там и правда можно ощутить себя героем сказки: за высокими бревенчатыми стенами прячется домик Бабы-яги, трактир с традиционной сибирской кухней, баня и гостиница.

Места вокруг — очень живописные. По соседству с туристическим комплексом — белоснежный Знаменский мужской монастырь, внизу — змейкой течет Иртыш. До Тобольска можно доехать примерно за полчаса на автомобиле. Этот маленький сибирский городок тоже не раз мелькал в кино. В 2019 году на экраны вышел сериал «Тобол». Съемки проходили в центре Тобольска, в том числе в кремле.

Псковская область

1 января 2024 года на экраны вышел «Холоп 2» — вторая часть комедии о приключениях мажора Гриши. Только в новом фильме перевоспитывают с помощью «переноса» в прошлое уже не Гришу, а девушку Катю, которая всем грубит и нарушает закон.

Фото: Кадр из сериала «Холоп 2», 2024 г.

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